Nintendo x LEGO : découvrez en avant-première le super ensemble LEGO conçu en hommage à la console NES et au premier Super Mario

Décidément, il devient de plus en plus difficile de garder des secrets et de créer la surprise même si certains éditeurs arrivent parfois à garder la main... Alors que nous attendons fébrilement la sortie de LEGO Super Mario (voir tous les détails ICI) on découvre aujourd'hui grâce à une fuite sur le net que LEGO et Nintendo ont un autre ensemble de LEGO beaucoup plus classique mais aussi spectaculaire. Jugez plutôt. Il s'agit d'un hommage à la NES et au premier Super Mario (peut-être pour l'anniversaire de la mascotte de Nintendo...) avec un ensemble incluant une console NES, une manette mais aussi une cartouche Super Mario Bros ainsi qu'une "vieille" télé à tube cathodique avec un écran de Super Mario !

Un set assez impressionnant par le nombre de petits détails qui le compose (voir les images ci-dessous.) L'ensemble comprendrait près de 2 646 pièces et coûterai t 229,99 € . Il serait à priori prévu en août.. . Peut-être en même temps que la sortie de LEGO Super Mario. En tout cas, le set serait compatible avec la figurine LEGO Mario (voir l'image ci-dessous.)

Evidemment rien n'est officiel mais... Depuis la publication de ces images, le groupe LEGO a d'une certaine façon officialisé le set avec une première image teaser... Alors, cet ensemble sera-t-il dévoilé par Nintendo dans son Nintendo Direct (voir là) ou son Super Mario Direct (voir ici.)ou via les réseaux. Encore un peu de patience... En attendant retrouvez ci-dessous, les images en avant-première de cet ensemble pour connaisseurs et collectionneurs...

Pour rappel, en attendant des infos sur ce pack anniversaire, LEGO Super Mario sera disponible le 1er août 2020. Retrouvez tous les détails ICI et tous les packs LA.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

Source : Vjgamer