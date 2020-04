LEGO Super Mario : prix, images et détails des premiers packs

Hier, de nouvelles informations sur LEGO Super Mario ont été partagées notamment avec une nouvelle vidéo (voir ici) Dans la foulée, les visuels et les prix des premiers packs ont été dévoilés. Pour rappel, LEGO Super Mario est une nouvelle série de packs LEGO très différents des packs LEGO habituels avec des briques plus grosses qu'à l'accoutumée, une figurine Mario intégrant des écrans LCD et un haut-parleur et surtout un concept inédit qui invite les (petits et grands) enfants à recréer en LEGO les niveaux des jeux vidéo Super Mario en forme de parcours grâce de nombreux éléments contenus dans différents packs.

Officiellement, deux packs ont été dévoilés hier.

Le Pack de démarrage Les Aventures de Mario qui est la pack de base "obligatoire" pour commencer à jouer. Il contient la figurine Mario qui renferme près de 100 réactions différentes et de nombreux sons et musiques emblématiques mais aussi les figurines Bowser Jr et Goomba et près de 231 pièces dont 7 briques d'action (des pièges ou des bonus). Voir image ici. Ce pack est annoncé au prix de 59,99€

Le deuxième pack est un pack d'extension qui, donc, ne contient pas la figurine Mario mais permet d'obtenir de nouveaux éléments pour créer de nouveaux parcours. Nommé Topi Taupe et le Super Champignon ce pack inclut un Cabroche, un Topi taupe et un champignon. Voir image la. Ce pack est annoncé à 14,99€.

A noter que pour l'ouverture des précommandes ce pack d'extension est offert pour toute précommande du pack de démarrage (voir ici.) On ne sait pas si ce sera le cas au lancement des packs cet été.

Deux autres packs ont été dévoilés par Gameblog :

Piranha Plant Power Slide / La balance de la plante Piranha comportant 132 pièces et annoncé à 29,99 €

Bowser's Castle Boss Battle / Le château de Bowser comportant près de 1010 pièces (dont des Boo et Bowser) et annoncé à 99,99 €

Dès le lancement, une application mobile gratuite aidera les joueurs, notamment grâce à des vidéos, à construire différents parcours en donnant des conseils et des idées (un peu comme le Nintendo LABO.)

Retrouvez la présentation des premiers packs ainsi que de nombreuses images ci-dessous. Pour rappel, LEGO Super Mario sera disponible le 1er août 2020.

Présentation du produit Les enfants s’allient à leur personnage préféré dans le monde réel avec ce Pack de démarrage Les Aventures de Mario LEGO® Super Mario™ (71360). Le set inclut un personnage LEGO Mario™ qui réagit instantanément et montre ses émotions en utilisant des écrans LCD et un haut-parleur. Les joueurs collectent des pièces virtuelles en faisant évoluer LEGO Mario du tuyau de départ au poteau d’arrivée ; pour cela, il doit passer de plateformes tourbillonnantes en plateformes nuages, sauter sur le bloc ? et affronter le Goomba et Bowser Jr. dans de formidables combats. Les briques peuvent être réorganisées pour créer de nouveaux niveaux à maîtriser ! Jeu augmenté

Une application LEGO Super Mario gratuite compatible avec ce jouet rend l’expérience encore plus complète. Elle dispose de fonctions de zoom et de rotation pour faciliter la construction, suggère d’autres façons créatives de construire et de jouer et propose un forum sécurisé pour partager des idées avec ses amis.

Les fans vont adorer renverser Cabroche et lancer Topi Taupe tout en inventant de nouveaux défis avec cet ensemble d'extension Topi Taupe et le Super champignon LEGO® Super Mario™.

