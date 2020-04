De nouveaux détails et une date de sortie pour LEGO Super Mario

Dévoilé il y a maintenant environ un mois , la gamme de LEGO aux couleurs de l'univers du plombier est attendu pour l'année 2020. Cependant, de nouveaux détails sur les sets de briques ont été dévoilés dans un communiqué de presse, que voici :

Le groupe LEGO a annoncé aujourd'hui l'ouverture des précommande de la gamme LEGO Super Mario Adventures. Les fans peuvent désormais acheter leur propre ensemble de cette nouvelle gamme de produits à venir et très attendue, résultat d'un partenariat unique avec Nintendo. La nouvelle gamme de produits LEGO Super Mario comprend une figurine LEGO Mario interactive qui collecte des pièces dans des niveaux de jeu réels créés avec des briques LEGO. Cette gamme est à mi-chemin entre le jeu vidéo et les briques LEGO traditionnelles, il promet de changer la façon dont les gens interagissent avec Mario dans le monde physique et s'engagent dans des expériences LEGO.

Divulgué pour la première fois aujourd'hui par le responsable du design LEGO Jonathan Bennink, les fans pourront commencer à explorer l'univers LEGO Super Mario amusant avec le cours "Adventures avec Mario". Ce premier set LEGO Super Mario est nécessaire pour utiliser les extension et comprend sept briques avec différentes interactions avec la figurine LEGO Mario, figurine et blocs fournis que dans cet ensemble.

La figurine LEGO Mario elle-même a des écrans LCD dans ses yeux, sa bouche et son ventre pour afficher une grande variété de réactions instantanées aux mouvements, aux couleurs et aux briques d'action. Un haut-parleur qui lit des sons et de la musique emblématiques de la série de jeux vidéo est également inclus.

"Super Mario a continué à apparaître, toujours sous une forme adaptée au matériel de l'époque." a déclaré Takashi Tezuka, directeur général et producteur de jeux de Nintendo Co., Ltd. «Je suis reconnaissant que dans ce projet avec le groupe LEGO, Mario saute du monde numérique des consoles de jeux pour atterrir dans notre monde avec un nouveau type de jeu Mario. C'est très excitant d'imaginer LEGO Super Mario devenir un véritable ami des enfants et de les imaginer jouer dans leur propre monde Mario qu'ils ont eux-mêmes imaginé. »

Les enfants âgés de 6 ans et plus peuvent créer des niveaux et jouer à leur manière, en mêlant des défis pleins d'action avec beaucoup de plaisir créatif dans une expérience hautement interactive. LEGO Super Mario est utilisé pour collecter des pièces virtuelles alors qu'il court et saute du tuyau de départ au poteau de but via des briques LEGO, une plate-forme nuage et des affrontements avec la figurine Goomba et la figurine Bowser Jr.

Le cours de démarrage peut être combiné avec les ensembles d'extension LEGO Super Mario, qui débloquent chacun des défis et des personnages uniques pour jouer avec et contre des amis. Les premiers ensembles d'extension, également révélés aujourd'hui, sont l'ensemble qui contient des Plantes Piranha et l'ensemble d'extension du Château de Bowser. Et parce que les produits incluent tous des constructions modulaires, les fans sont entièrement responsables de créer exactement le cours de niveau LEGO dans lequel ils veulent voir Mario prendre vie.

Les fans adoreront également l'application gratuite LEGO Super Mario du groupe LEGO, une fonctionnalité de soutien pour améliorer encore l'expérience de jeu physique. Il garde une trace des scores pour encourager la reconstruction continue, ainsi qu'il fournit des instructions de construction numériques avec zoom et rotation des outils de visualisation pour faciliter la construction, suggère d'autres façons créatives de construire et de jouer, et est un forum sûr pour partager des idées avec des amis.



«Nous étions ravis de voir la réaction mondiale aux nouvelles de LEGO Super Mario», a déclaré Jonathan Bennink, responsable de la conception numérique chez LEGO Super Mario, le groupe LEGO. «Les fans ont voulu en savoir plus, donc je suis heureux qu'aujourd'hui nous ayons pu révéler plus de détails sur cette nouvelle collaboration passionnante qui a conduit à une réinterprétation de l'expérience de construction LEGO et une toute nouvelle façon de jouer inspirée par la vidéo bien-aimée icône du jeu, Super Mario. Nous avons hâte de voir les fans devenir créatifs et se défier avec cette expérience de jeu très engageante et sociale. »

L'assortiment complet de LEGO Super Mario sera lancé le 1er août 2020, mais les fans peuvent désormais précommander le pack de base LEGO Super Mario Adventures.

Le prix de détail recommandé pour le cours de démarrage est de 59,99 euros, tandis que le prix de détail recommandé pour les deux ensembles d'extension sera de 29,99 euros pour l'extension contenant des Plantes Piranha et de 99,99 euros pour l'extension de contenant le Château de Bowser.