La Forteresse Volante de Bowser : le plus formidable ensemble d'extension de LEGO Super Mario

LEGO et Nintendo sont des mots qui vont très bien ensemble (un peu comme Michelle, ma belle.) Les jeux vidéo LEGO ont toujours répondu présent sur consoles Nintendo et récemment l'association des deux sociétés à donner LEGO Super Mario, un concept inédit mariant les deux univers à la perfection. Nous avons déjà eu l'occasion de vous dire le bien que l'on pensait de LEGO Super Mario qui permettait de recréer en LEGO des parcours du jeu vidéo en combinant des éléments, des pièges et des ennemis emblématiques de Mario en briques (voir notre test.) Depuis l'annonce du premier pack l'année dernière, de nombreux ensembles d'extension sont sortis enrichissant le concept et reprenant des lieux et des séquences de jeu bien connus des fans.

Pour rappel, LEGO Super Mario nécessite obligatoirement un pack de démarrage contenant la figurine interactive indispensable pour pouvoir profiter pleinement du concept grâce à l'écran LCD et haut-parleur intégrés. Il y en a désormais deux : le pack LEGO Mario et le pack LEGO Luigi sachant qu'il est possible d'acheter les deux, de façon à jouer à deux en même temps. L'idée est de recréer des parcours de Super Mario en LEGO en plaçant judicieusement des pièges, des ennemis et même des boss pour ensuite les tester ou inviter ses amis à les découvrir. Seul impératif, commencer le niveau avec un tuyau (donnant le top départ) et le terminer avec le drapeau. Lorsqu'on joue à deux, il faut aussi synchroniser les deux figurines LEGO Mario et LEGO Luigi.

Parmi les nombreux ensembles d'extension, il y en a des tas que l'on adore, de taille et de prix différents comme Le Marais empoisonné de Wiggler ou encore Le défi de la Plante Piranha. Il y a aussi le Set de créateur qui permet de personnaliser ses parcours notamment en choisissant ses récompenses. C'est, à notre avis, l'un des meilleurs sets surtout si on veut ajouter des options à ses parcours et de nouvelles règles. Mais il y a un autre set qui, depuis qu'on l'a découvert grâce au groupe LEGO (que l'on remercie au passage) nous parait bien au dessus des autres, il s'agit de l'Ensemble d’Extension La Forteresse Volante de Bowser; un set qui reprend l'iconique forteresse volante apparu pour la première fois dans Super Mario Bros. 3 en tant que niveau spécial menant au boss. Depuis, la forteresse est revenue dans de très nombreux épisodes notamment dans Super Mario Galaxy mais aussi dans New Super Mario Bros. U (et c'est d 'ailleurs, probablement la Forteresse de cet épisode qui a servi de modèle au set.)

Dans notre test du jeu, on a déjà expliqué, à quel point le concept de LEGO Super Mario était sympa même si, malgré cela, assez vite, les enfants qui jouaient avec, avaient tendance, à s'affranchir des règles pour construire leurs propres aventures comme avec n'importe quel set LEGO, le côté interactif de la figurine LEGO Mario en plus. Il est vrai que si les constructions sont amusantes à faire, leur rangement est souvent délicat car les édifices sont fragiles et prennent de la place. Et plus on en possède et plus cela devient un vrai problème avec des constructions et des mécanismes qui ont tendance à se défaire et à se mélanger avec les autres, obligeant à chaque fois à tout recommencer et à chercher les bonnes pièces. Encore une fois, ce n'est pas forcément gênant car les enfants s'en accommodent en créant et recréant leurs propres constructions mais lorsque l'on veut vraiment garder les constructions et profiter des mécanismes de chaque set, mieux vaut être bien organisé et avoir beaucoup de place.

Cependant, avec l'Ensemble d’Extension La Forteresse Volante de Bowser, ce problème disparait car le set est compact. De plus, la Forteresse est très belle; c'est vraiment un bel objet que l'on peut facilement laisser sur une étagère comme élément de décoration. Une façon aussi de constater à quel point la Forteresse de Bowser est un élément de la pop culture identifié par des personnes très différentes, et pas forcément fans de jeux vidéo. Une fois terminée, c'est vraiment une très belle construction dont on apprécie les détails et qui pourrait presque se suffire à elle-même et donc être achetée indépendamment du pack de démarrage LEGO Super Mario.

Pour autant, c'est aussi un terrain de jeu et lorsque la forteresse se déplie, elle laisse apparaître un long parcours sur lequel on place pièges et ennemis, chacun ayant naturellement une brique d'action faisant réagir Mario (et Luigi) via l'écran LCD et les haut-parleurs. Le set contient trois figurines : Kamek, une Tori Taupe et un Goomba. Il dispose aussi d'un bloc POW, de la main mécanique de Bowser ainsi que d'un tuyau canon de démarrage. Evidemment, on peut utiliser d'autres pièges et d'autres ennemis et, bien sûr relier la forteresse à d'autres sets. Comme avec les autres sets, la construction ne pose aucun souci grâce à l'application qui détaille chaque action- sachant que le PDF de chaque set est aussi disponible en téléchargement. C'est une étape toujours aussi plaisante et gratifiante qui fait partie pleinement du plaisir de LEGO Super Mario.

A l'arrivée, il n'y a pas grand chose à dire contre ce set, si ce n'est peut-être son prix, autour de 90€ auquel il faut ajouter celui du pack de démarrage. Cependant si vous possédez (ou pas) un pack de démarrage de LEGO Super Mario, l'Ensemble d’Extension La Forteresse Volante de Bowser s'impose comme le set indispensable pour tous les fans de Mario et un magnifique cadeau de Noël ou d'anniversaire. En résumé, un très bel objet et une réussite supplémentaire pour LEGO et Nintendo.

