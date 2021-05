LEGO Zelda, LEGO Animal Crossing et LEGO Metroid actuellement à l'étude

Grâce à la plateforme participative LEGO Ideas, tout le monde peut proposer un projet LEGO de son choix de façon à le concrétiser et à le retrouver dans une boîte, vendu en boutique: un bâtiment, une œuvre historique, une série télé ou encore un jeu vidéo... Tout est possible. En ce moment, parmi les projets proposés, on trouve par exemple, une taverne médiévale, l'Orient-Express, la boutique de ramen de Naruto ou encore des toilettes. Après, encore faut-il que les projets trouvent grâce aux yeux des visiteurs du site LEGO Ideas puisqu'il faut recueillir 10 000 votes pour qu'un projet soit sélectionné par l'équipe LEGO. Une étape importante qui n'est cependant pas la dernière puisqu'à partir de là, le projet est regardé sous toutes ses coutures afin d'évaluer son allure, son potentiel, sa faisabilité et toutes les questions liées aux licences. Ainsi, au final, très peu de projets sont sélectionnés chaque année.

Cependant ne croyez pas que cela décourage les fans puisque LEGO Ideas vient d'annoncer qu'un record avait été battu en 2021 avec près de 57 projets ayant réussi à atteindre la barre des 10 000 votes. Ces 57 projets vont donc être examinés et on peut d'onc s'attendre à retrouver l'un d'eux prochainement en boutique.

Parmi les projets susceptibles de devenir réalité, on trouve quatre projets liés aux jeux vidéo : LEGO Among Us, LEGO Animal Crossing, LEGO The Legend of Zelda et LEGO Metroid (que nous vous avions présenté ici.)

