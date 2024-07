LEGO Super Mario World : aperçu du nouveau set 18+ avec Yoshi et Mario en pixel art - Détails

Alors que l'on attend de nouveaux ensembles de LEGO Animal Crossing le 1er août prochain mais aussi (et surtout) l'imposant set Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 de LEGO THE LEGEND OF ZELDA à la rentrée, on découvre qu'un nouveau set Super Mario estampillé 18+ est également prévu !

Pour mémoire, les produits 18+ sont des ensembles "pour les grands" destinés à être exposés et/ou collectionnés. Dans cette série, on trouve déjà la Plante Piranha, le BLOC ? Super Mario 64, l'impressionnant LEGO Bowser et le set LEGO NES.

A partir du 1er octobre prochain , ces ensembles seront donc rejoints par LEGO Super Mario World, un set permettant de construire Mario et Yoshi en pixel art, tels qu'ils apparaissent dans le jeu Super Nintendo. La statue comportera 1214 pièces et inclura une petite manivelle permettant à Yoshi de tirer la langue et de faire bouger les membres de nos héros. Le prix du set devrait tourner autour des 199€ .

Notez que, pour le moment, le set n'a été dévoilé que sur le site d'une boutique LEGO officielle de Singapour, et, à priori en avance (la référence a d'ailleurs depuis été supprimée). Nul doute que l'ensemble devrait faire son apparition officielle sur les sites LEGO d'ici peu. En attendant, retrouvez des images du set LEGO Super Mario World sur cette page.

