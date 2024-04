LEGO Animal Crossing : de nouveaux sets en approche avec Morris et Rodrigue de Dodo Airlines et Kéké Laglisse

Depuis le mois dernier, vous pouvez recréer en LEGO le monde merveilleux d'Animal Crossing, et plus précisément d'Animal Crossing : New Horizons, grâce à cinq sets qui vous permettent notamment de retrouver Marie dans sa jolie maison et Tom Nook dans son indispensable boutique.

Comme on s'en doutait, d'autres sets sont en préparation et le groupe LEGO vient de l'officialiser.

Ainsi, le 1er août prochain de nouveaux ensembles seront mis en vente. Si, pour le moment, nous n'avons que peu de détails, grâce à un teaser vidéo (à retrouver sur cette page) on sait déjà qu'on retrouvera l'iconique Kéké Laglisse, prêt à donner son concert hebdomadaire devant la mairie ainsi que Morris et Rodrigue dans leur aéroport de la Dodo Airlines.

Les cinq premiers sets de LEGO Animal Crossing sont disponibles depuis le 1er mars 2024 (Voir ici pour les détails) et vous pouvez les retrouver sur le site LEGO officiel.

NOTRE TEST DES PREMIERS SETS DE LEGO ANIMAL CROSSING

Présentation des cinq premiers ensembles LEGO Animal Crossing

LEGO Animal Crossing

Boutique Nook et maison de Rosie - 535 pièces - 74,99€

Marie en visite - 389 pièces - 39,99€

Excursion maritime d'Amiral - 233 pièces - 29,99€

Goûter d’anniversaire de Lico - 170 pièces - 14,99€

Activités de plein air de Clara - 164 pièces - 19,99€

???? K.K. is bringing some extra groove to the LEGO Animal Crossing range from August 1! #LEGO #AnimalCrossing pic.twitter.com/R2uIW9lDIa