LEGO Animal Crossing : cinq sets fuitent sur le net pour une sortie en mars 2024

Nintendo et LEGO sont deux sociétés qui partagent énormément de points communs et ont toujours travaillé main dans la main. Dernièrement, leur association a donné LEGO Super Mario, une série d'ensembles uniques et atypiques permettant de créer ses propres niveaux de Mario grâce à des briques spéciales et à des figurines interactives. Par la suite, une série d'ensembles exceptionnels a permis, notamment, de reconstituer en LEGO, la NES ou encore Bowser.

Malgré cela, de nombreux fans rêvent d'ensembles plus classiques permettant de retrouver leurs héros Nintendo préférés en mini-figurines... Si pour l'instant, c'est un rêve qui ne semble accessible que via la plateforme LEGO Ideas, des rumeurs récentes ont évoqué la possibilité de voir débarquer des ensembles LEGO THE LEGEND OF ZELDA (voir ici).

Et ce n'est pas tout, puisque depuis quelques jours, un compte Instagram spécialisé dans les fuites concernant les LEGO, affirme avoir découvert la trace de cinq ensembles LEGO ANIMAL CROSSING, à différents prix dont la sortie serait programmée en mars 2024 .

Depuis, sur le fil Reddit consacré aux fuites LEGO, d'autres spécialistes des rumeurs ont confirmé l'arrivée de ces ensembles dans lesquels ont devrait retrouver les personnages principaux de la licence comme Marie, Tom Nook ou encore Kéké... Cependant, à ce stade, comme pour les sets LEGO THE LEGEND OF ZELDA, cela ne reste qu'une rumeur et il faudra patienter pour découvrir si elle se confirme ou pas.

Alors, prêt à dépenser vos clochettes pour LEGO Animal Crossing ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

