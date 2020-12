The Game Awards 2020 : votez pour élire votre Jeu de l'Année

Malgré un contexte très particulier, les Game Awards auront bien lieu cette année. Pour rappel, The Game Awards est un show américain créé par Geoff Keighley qui chaque année distribue ses bons points en célébrant les meilleurs jeux des douze derniers mois comme on le fait généralement pour les films avec les César ou les Oscar. En quelques années, l'émission diffusée en live sur le net dans le monde entier est devenue incontournable pour l'industrie. Elle permet d'ailleurs aussi de créer l'évènement avec des avant-premières et des annonces surprises.

Sachant que la majorité des évènements vidéoludiques ont été annulés cette année, la tenue de The Game Awards pourrait permettre de terminer l'année en apothéose avec un programme un peu différent de d'habitude, quasiment sans public, avec des duplex et des intervenants masqués ressemblant à du personnel hospitalier. Mais quel jeu sera sacré GOTY 2020 ? Si ce sont les médias spécialisés qui répondront à cette question (et à d'autres- voir le détail de toutes les catégories et de tous les nommés ICI) les joueurs sont depuis hier, invités à faire entendre leur voix et à choisir leur champion grâce à la catégorie Player's Voice.

Un champion qui se trouve forcément dans la liste des 30 jeux sélectionnés que vous pouvez retrouvez ci-dessous ou ici jusqu'à demain. A partir du 4 décembre vous devrez ensuite choisir 5 titres parmi les dix les plus plébiscités par les joueurs et, enfin, revenir le 6 décembre pour élire votre gagnant parmi les 5 restants...

Retrouvez cette liste ci-dessous.

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Marvel's Spider-Man: Miles Morale

Ghost of Tsushima

Assassin's Creed Valhalla

Final Fantasy VII Remake

Hades

Doom Eternal

Fortnite

Among Us

Valorant

League of Legends

Half-Life: Alyx

Animal Crossing: New Horizons

Fall Guys: Ultimate Knockout

Apex Legends

Destiny 2

Genshin Impact

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Phasmophobia

Star Wars: Squadrons

Persona 5 Royal

Bugsnax

Call of Duty Black Ops Cold War

Demon's Souls

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Free Fire

13 Sentinels: Aegis Rim

Alors quels jeux vous semblent dignes d'être le GOTY de l'année ? Hades ou Animal crossing , A moins que... Faîtes vos jeux ! Rien ne va plus ! Pour élire votre jeu de l'année 2020, rendez-vous sur la page des Game Awards ICI