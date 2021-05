Animal Crossing : New Horizons : un glitch permet de s'asseoir n'importe où, de prendre un bain, de patauger dans les rivières...

Animal Crossing : New Horizons est un titre assez extraordinaire dans sa façon de nous imbriquer dans son univers avec douceur et sans jamais nous forcer à rien. Cependant, il y a pas mal de petites choses qui pourraient être améliorées (et on espère d'ailleurs que prochainement Nintendo rajoutera de nouveaux éléments comme une rue commerçante, de nouvelles îles, la possibilité de décorer d'autres intérieurs, etc...)

Une des déceptions du jeu vient du fait qu'on ne peut pas utiliser certains objets et mobiliers de décoration... On ne peut pas, par exemple jouer au basket, grimper sur le mur d'escalade, faire un tour de manège ou même prendre un bain dans sa baignoire. Et si cela arrivera peut-être un jour, des joueurs ont fait remarquer (notamment un sur Reddit) qu'un glitch permettait d'ajouter un peu de fun à ses parties et notamment de faire de jolies photos impossibles à faire sinon. C'est un glitch qui est connu depuis pas mal de temps et qui permet de passer à travers des objets et même de marcher et de s'asseoir dans l'eau. On peut ainsi entrer dans une baignoire comme si on prenait un bain et faire pas mal de petites choses amusantes.

Pour déclencher le glitch, il faut utiliser l'appli Terraformation et construire un niveau avec un bord arrondi sur lequel on pose un objet plat (comme un puzzle ou une assiette par exemple.) Il suffit alors de monter ou de descendre (en utilisant l'échelle) sur le niveau à l'endroit même ou l'objet plat est posé. Le jeu laissera alors passer le personnage sur le puzzle et déclenchera le glitch (sachant que ça ne marche pas forcément à tous les coups.) Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder ces deux vidéos (en japonais et en anglais) ou de lire et traduire le post de Reddit (en anglais.)

Alors allez-vous essayer ce glitch ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Source : Nintendolife