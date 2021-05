Animal Crossing : New Horizons : quels sont les 10 villageois préférés des joueurs ?

Animal Crossing : New Horizons a désormais plus d'un an. Si Nintendo continue de le mettre à jour, les premiers joueurs espèrent que de vraies nouveautés seront prochainement implémentées dans le jeu pour les inciter à continuer à jouer. Pour autant, chaque jour, de nouveaux joueurs découvrent les joies de ce jeu pas comme les autres et le titre reste encore très populaire. C'est d'ailleurs le jeu Nintendo le plus vendu cette année (voir là) et déjà le deuxième jeu Switch le plus vendu à ce jour (voir ici) !

Si vous jouez actuellement au jeu, vous serez sans doute intéressé par le dernier sondage de Famitsu (traduit par Nintendo Everything) qui permet d'avoir quelques données intéressantes et de découvrir le nom des dix villageois préférés des joueurs. Pour rappel, on vous a déjà présenté les villageois préférés (et détestés) des joueurs il y an. L'occasion de voir que les choses ont (un peu) bougé... Le sondage permet aussi d'apprendre que près de la moitié des personnes interrogées ont acheté le jeu à sa sortie ou encore qu'elles connaissaient déjà la série...

Notez que ce sondage a comptabilisé 3 980 réponses dont 86,3% formulées par des hommes et (seulement) 13,7% par des femmes dont 39,4% dans la vingtaine, 25,3% entre 10 à 19 ans, 19,6% autour de 30 ans, 10,1% autour de 40, 4,3% dans la cinquantaine et 1,3% dans la soixantaine et plus.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Quels sont les personnages préférés des joueurs (sondage 2021) ?

Alors êtes-vous d'accord avec ce choix ? Et avez-vous un de ces villageois sur votre île ? n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. En prime, retrouvez ci-dessous les autres questions du sondage Famitsu :

Quand as-tu commencé à jouer?

- 47,7%: à la sortie du jeu

- 19,0%: dans le mois suivant la sortie

- 11,8%: dans les trois mois suivant la sortie

- 11,5%: dans les six mois suivant la sortie

- 8,2% la première année

- 1,3% après la première année

- 0,8% pas de réponse

Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer?

- 63,1% ont joué a un épisode précédent

- 16,3% avaient un intérêt dans la série

- 8,9% autres

- 5,0% présenté par un ami

- 3,7% publicité télévisée

- 1,7% articles Web / magazine (il s'agit généralement de guides d'introduction)

- 0,9% publicités Web

- 0,4% sans réponse

Combien de temps jouez-vous chaque jour?

- 55,1% 1-3 heures

- 23,9% moins d'une heure

- 13,0% 3-5 heures

- 7,8% plus de 5 heures

- 0,2% pas de réponse

Quelle est votre série de meubles préférée?

- Ironwood (879 votes)

- Espace (708 votes)

- Antique (636 votes)

Quel est votre événement saisonnier préféré?

- Halloween (1304 votes)

- Noël (808 votes)

- Thanksgiving (652 votes)