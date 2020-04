Animal Crossing : New Horizons : quels sont les villageois préférés des joueurs et les plus détestés ?

Une grande enquête a été réalisée pour classer les villageois d'Animal Crossing : New Horizons et savoir quels étaient les plus recherchés par les joueurs et ceux qui, au contraire, étaient carrément délaissés. On ne sait pas trop quelle méthode a été employée mais à l'arrivée les villageois ont été divisés en 9 niveaux : S +, S, A, B, C, D, E, F. Les niveaux S+ et S réunissent les villageois les plus appréciés et les autres les moins recherchés, de A jusqu'à F, qui est donc le niveau le plus bas. Retrouvez ce classement avec les images ci-dessous.

Alors évidemment, chacun pourra vérifier dans quel(s) niveau(x) se trouvent ses villageois et discuter ou pas des résultats. A noter que parmi les stars des villageois on trouve Marvin, Raymond et Monica (la fameuse Audie) et parmi les villageois rejetés, on trouve Gaëlle, Raphael et Paulito...

Source : Esuteru