Scott Hoying du groupe Pentatonix enchante le thème d'Animal Crossing : New Horizons

Ça vient d'être posté mais c'est déjà culte ! Scott Hoying l'un des chanteurs du groupe Pentatonix, connu pour ses reprises et ses titres à cappella, est comme beaucoup actuellement en confinement chez lui et comme beaucoup, aussi, il joue à Animal Crossing : New Horizons. Et manifestement, il adore si on en croit la chanson qu'il a écrite en se calant sur le thème musical du jeu et qui est une véritable déclaration d'amour au titre de Nintendo. Une chanson très juste avec des passages assez drôles...

Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le petit clip que Scott Hoying a réalisé de chez lui via TikTok et dans lequel il interprète avec beaucoup de conviction mais aussi d'humour son titre, ou plutôt son hymne à la vie ! Une publicité "gratuite" pour Animal Crossing : New Horizons qui devrait plaire à Nintendo

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT ICI et visionnez nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Tiktok