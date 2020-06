Animal Crossing : New Horizons : Kit et Krysta font leur cinéma

Avec la crise du coronavirus, le confinement quasi généralisé d'une bonne partie de la planète et les mesures barrières, Kit et Krysta les deux VRP de Nintendo of America se retrouvent virtuellement dans Animal Crossing : New Horizons. Ils y animent désormais leur pastille Nintendo Minute dont le dernier numéro à découvrir sur cette page dans lequel ils s'amusent à faire du cinéma. Pour découvrir leur petit délire The Frog 2 (en anglais avec possibilité de sous-titres) la vidéo est à voir ci-dessous.

Source : Youtube