Animal Crossing : New Horizons : nos vidéos de gameplay exclusives en français

Si vous en avez déjà assez de procrastiner après seulement deux jours de confinement , réjouissez-vous car dans moins de trois jours, les choses sérieuses commencent avec Animal Crossing : New Horizons ! Pour vous donner un avant-goût du "paradis" et en attendant notre test, qui a pris du retard à cause (justement) de ce satané virus, retrouvez nos vidéos exclusives de gameplay en français sur cette page.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sera disponible officiellement le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.