Animal Crossing : New Horizons : Rounard vend des œuvres d'art hantées

Depuis la dernière mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons (voir tous les détails ici) le renard Rounard fait son retour avec son petit commerce d’œuvres d'art que l'on peut acquérir pour sa collection personnelle ou pour les offrir au musée. Le seul petit souci, c'est que Rounard est un roublard et qu'il n'hésite pas à nous refourguer des contrefaçons, ce qui peut passablement agacer lorsque l'on se fait arnaquer ! On vous a déjà expliqué tout ça dans notre guide express pour reconnaître les contrefaçons... Mais apparemment, les œuvres d'art de Rounard peuvent avoir un autre souci... Elles peuvent être hantées ! C'est à dire que certaines peuvent tout d'un coup léviter ou bouger... Un personnage d'une toile peut par exemple sourire ou fermer les yeux...Pour le moment, on ne sait pas si on peut reconnaître une toile hantée et si vous avez en votre possession une oeuvre de Rounard, la seule façon d'en avoir le cœur net, c'est de ne pas la quitter des yeux pendant... longtemps.

A l'arrivée, un petit délire des développeurs que le Youtubeur Abdallah vous montre et explique (en anglais) dans sa vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos news précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Youtube