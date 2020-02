Nouvelles images inédites dans la dernière longue publicité japonaise d'Animal Crossing : New Horizons

Après le Nintendo Direct dédié (voir détails ici), Animal Crossing : New Horizons revient nous titiller avec une longue vidéo promotionnelle comme les japonais en ont le secret en montrant comment de bonnes copines se retrouvent et déclarent leur amour grâce au jeu.. Au passage on découvre de nouvelles séquences que nous vous invitons à découvrir à votre tour !

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.