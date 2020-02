Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons : résumé des annonces

Le Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons est désormais terminé. Pendant 25 minutes , on a pu avoir une présentation détaillée des nouveautés du jeu. Le Direct était divisé en 3 parties : la première dédiée à un résumé de ce que l'on sait déjà, la deuxième dédiée à l'annonce de "futurs projets de développement" et la troisième où Tom Nook et son équipe répondra aux questions les plus posées. On vous propose un résumé des annonces, dans l'ordre chronologique du Direct :

Partie 1

Il est possible de choisir son île au début du jeu, et également de choisir dans quel hémisphère elle se situe. Si elle est située dans l'hémisphère sud, les saisons seront naturellement inversées (été en décembre et hiver en juillet)

", qui permettront de fabriquer des objets L'aéroport, ouvert le lendemain de votre arrivée, servira de lieu pour se connecter en ligne sur les îles d'autres joueurs , ou pour inviter d'autres personnes sur la vôtre . Jusqu'à 8 joueurs peuvent être sur la même île.

, constitué des annonces d'événements futurs ou de conseils pour parfaitement mener votre vie insulaire Il sera possible d'effectuer des petites quêtes afin d'obtenir des " miles Nook ", nouvelle monnaie qui pourra être échangée contre des récompenses en jeu.

, qu'il faudra alors assister afin de s'assurer qu'ils puissent rentrer chez eux indemnes Comme dans les précédents Animal Crossing , il est possible de faire un prêt à Tom Nook pour avoir une maison , prêt que vous rembourserez à votre rythme. La maison possède son propre espace de rangement et un menu où la caméra peut être déplacée librement , afin de s'assurer que votre décoration est réussie !

, il est possible de faire un , prêt que vous rembourserez à votre rythme. La maison possède son propre , afin de s'assurer que votre décoration est réussie ! Il est possible d'échanger ses miles Nook contre des tickets miles Nook qui permettent d'aller sur des îles lointaines depuis l'aéroport. Cependant attention ! C'est le pilote qui choisit la destination, différente à chaque fois. Ces destinations sont des petits îlots couverts d'arbres et de fleurs. Bien évidemment, vous pouvez ramener ce que vous voulez , que ce soit des matériaux ou des créatures (cependant, des créatures dangereuses seront présentes).

de et via une application du . Il y aura un système de messagerie via l'application du Nintendo Switch Online. Elle pourra être vocale.

Partie 2

Il sera possible d'inviter de nouveaux résidents , de deux manières différentes : en réservant un terrain pour bâtir une maison ou en les invitant vous-même lorsqu'ils visitent l'île.

, de deux manières différentes : en réservant un terrain pour bâtir une maison ou en les invitant vous-même lorsqu'ils visitent l'île. Il sera également possible de construire des bâtiments comme un musée, une boutique de meubles, un atelier de couture et un camping .

comme un . Le " bureau des résidents " permet de changer l'apparence et le positionnement de votre maison , mais aussi de demander à Marie de vous donner des conseils sur votre île

" permet de changer , mais aussi de demander à Marie de vous donner des conseils sur votre île Des touristes seront de passage sur l'île, comme des marchands itinérants qui pourront vous vendre des tenues inspirées de culture existantes dans la réalité (comme un kimono).

Il y aura également de nombreux événements . Le Direct nous en présente deux : les concours de pêche et les insectosafaris .

. Le Direct nous en présente deux : les . Bien évidemment, il sera possible de construire ponts et escaliers pour faciliter la navigation sur votre île (moyennant une somme de clochette)

pour faciliter la navigation sur votre île (moyennant une somme de clochette) Une fois l'île entièrement décorée, il sera possible d'entièrement aménager l'île avec pour seule limite votre imagination. Rivière, chemin et collines pourront désormais être faits main. Prémices d'un Animal Crossing Maker ?

Partie 3

Dans cette partie, Tom Nook a essentiellement répondu à plusieurs questions, que nous vous laissons découvrir ci-dessous

Puis-je jouer avec ma famille sur une seule console Nintendo Switch ?

Comme précisé par le passage de l'application "Jeu en Groupe" il est possible de jouer avec sa famille avec une seule console et un seul exemplaire du jeu. Ainsi, il pourra y avoir jusqu'à 8 résidents sur une seule et même île, et 4 personnes peuvent jouer en même temps. Cependant, il ne pourra y avoir qu'une seule île par console

Le jeu est-il compatible avec les amiibo ?

Oui ! Le jeu est compatible avec les amiibo ET les cartes amiibo de la série Animal Crossing. Il sera possible d'inviter les amiibos à Photopia, une île située quelque part, ou de prendre des photos avec eux.

Est-il possible d'avoir des détails sur les visites d'amis ?

Lorsque vous invitez des joueurs sur votre île, il est possible de créer un mot de passe temporaire. Ainsi, pour protéger votre île, les instruments comme les haches ou les pelles sont interdits pendant les visites. Mais les amis enregistrés comme "Meilleurs Amis" pourront les utiliser sans problème, alors choisissez bien !

Et si je perd mes sauvegardes ?

Animal Crossing : New Horizons n'est pas compatible avec le cloud de sauvegarde de la Nintendo Switch, mais un service sera mis en place pour empêcher les catastrophes, sans plus de précisions pour le moment

Y'aura-il des mises à jour après le lancement ?

L'existence de mise à jour après le lancement est confirmée, avec une date pour la première, le 20 mars , soit la date de sortie du jeu ! La mise à jour aura pour thème la fête des œufs, plus connue chez nous sous le nom de Pâques

L'embarquement pour l'avion Animal Crossing : New Horizons avec la formule Evasion Île est prévue pour le 20 mars 2020 , soit dans pile-poil un mois. Fans de la licences, préparez vos passeports !

Source : Youtube