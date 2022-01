[Rumeur] Mario Kart 9 : un nouveau Mario Kart serait actuellement en "développement actif" avec un nouveau concept

2022 vient à peine de commencer mais l'année à déjà son lot de rumeurs. On vous a parlé récemment de celles concernant un hypothétique Nintendo Direct qui pourrait arriver d'ici le mois de février (voir détails) Si la publication d'un Nintendo Direct en début d'année est tout à fait crédible, ces rumeurs le sont sans doute un peu moins (mais on vous en laisse juge.) L'une d'elle affirme par exemple que Nintendo développe actuellement Mario Kart 10, (vous avez bien lu Mario Kart 10 ) un nouvel opus qui pourrait être (sous)titré Crossroads et dont l'une des particularités serait de réunir non pas le Marioverse mais tous le Nintendoverse façon Super Smash Bros. On ne sait pas trop quoi en penser mais on note ça dans un coin de notre tête...

Parallèlement, dans un article réunissant les "prédictions" de différents analystes spécialisés dans les jeux vidéo, le site Gamesindustry.biz a interrogé le Dr. Serkan Toto qui est consultant à Kantan Games. Et d'après lui, si le prochain Mario Kart est bien actuellement en "développement actif" chez Nintendo, il évoque plus logiquement Mario Kart 9. Pas d'autres infos, si ce n'est que ce nouvel opus proposerait "un nouveau twist"... En même temps, on imagine bien que le nouveau Mario Kart est déjà en développement. Quant à un "nouveau twist", on sait que Nintendo aime bien que chaque épisode ait ses propres particularités... A part ça, le Dr. Serkan Toto est bien conscient que Mario Kart 8 Deluxe cartonne et qu'il est donc inutile pour Nintendo de sortir dès à présent un nouvel épisode. Cependant, il pense que Nintendo pourrait malgré tout présenté ou tout du moins teaser ce nouvel opus, dès cette année.

Alors Mario Kart est-il prêt à prendre un nouveau tournant avec le prochain opus ? Réponse, on l'espère, prochainement... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Gamesindustry