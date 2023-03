La Nintendo Switch a six ans - Six ans d'un insolent succès

C'est fou comme le temps passe vite. Longtemps connue sous, la Nintendo Switch, officialisée en octobre 2016 et présentée en janvier 2017 est finalement sortie le 3 mars 2017 .Si au départ, les fans, bien qu'enthousiastes par le concept hybride de la console, avaient tendance à être prudents, échaudés par "l'echec de la Wii U", au fil des mois et des années, la console de Nintendo s'est installée dans le paysage vidéoludique mondial. grâce à elle, Nintendo est revenu au premier plan séduisant, à nouveaux les éditeurs tiers et, surtout, les indépendants. Et si depuis quelques mois, on sent un fléchissement des ventes, la console reste encore très haut dans les charts et continue de progresser et d'attirer de nouveaux joueurs. Les ventes de Nintendo Switch s'élèvent désormais dans le monde à 122,55 millions d'exemplaires (au 31 décembre 2022). La console a donc d'ores et déjà dépassé les ventes globales de la PsOne et de la Wii, mais aussi celles du Game Boy et même celles de la PS4 dans le monde.

La Nintendo Switch doit avant tout son succès, à son concept hybride malin qui fait d'elle, à la fois une console de salon et une console portable s'adaptant à de nombreux profils et situations mais aussi et surtout à son catalogue phénoménal qui englobe toutes sortes de jeux, "petits" ou "grands", d'éditeurs phares comme de studios indépendants. Toutes les semaines, depuis des mois (pour ne pas dire des années) une cinquantaine de nouveaux jeux sortent sur la console (dont une grosse partie exclusivement sur l'eShop). Evidemment, la console accueille aussi son lot d'exclusivités et notamment de jeux Nintendo. Parmi ces jeux, outre des nouveautés, on trouve aussi des rééditions d'anciens hits mais aussi des nouvelles versions remasterisées ou Deluxe des jeux Nintendo sortis sur la console précédente, la Wii U.

Le plus gros succès de la console est d'ailleurs, Mario Kart 8 Deluxe qui s'est écoulé déjà à 52 millions d'exemplaires (contre 8,46 millions sur Wii U) prouvant, s'il en était besoin, que si les jeux sont importants, la console l'est tout autant voire plus pour assurer son succès. 6 ans après sa sortie, on ne compte plus les hits, tellement il y en a comme Animal Crossing : New Horizons ( 41,59 millions d'exemplaires dans le monde) ou encore Super Mario Odyssey ( 25,12 millions d'exemplaires dans le monde). Au total (au 31 décembre 2022) 994,30 millions de jeux ont été vendus sur Nintendo Switch, soit plus que sur n'importe quelle autre consoles Nintendo. Et ce n'est pas fini puisque d'autres "gros" jeux sont attendus dans les semaines à venir comme Pikmin 4 (en juillet ) et surtout The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, en main prochain . La suite du jeu phénomène, The Legend of Zelda Breath of The Wild sorti le même jour que la console (mais aussi sur Wii U) s'annonce comme l'un des derniers grands jeux de la Nintendo Switch. En effet, même si la console devrait continuer à se vendre pendant encore plusieurs années , il est possible que Nintendo sorte "prochainement" un nouveau modèle de console afin de redynamiser ses ventes- voir là...

En attendant, la console fête ses six ans en grande forme avec de très nombreux jeux dont Kirby's Return to Dream Land Deluxe,​ Metroid Prime Remastered, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon ou encore l'arrivée du catalogue Game Boy et GBA sur le NINTENDO SWITCH ONLINE.

