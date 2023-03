Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro ou Nintendo Switch 1.5 ?

Sortira, sortira pas ? Grâce à la Nintendo Switch, les fans de Nintendo sont heureux et surtout : jouent. Après un peu plus de quatre années de Wii U ayant sous-performé malgré le succès surprise de la Wii, Nintendo est revenu à son zénith avec la Nintendo Switch. Cependant alors que la console hybride vient de fêter ses six ans, voilà que se profile à l'horizon, la sortie d'un nouveau modèle, et l'on craint à nouveau un changement de génération catastrophique. Alors que de nouvelles rumeurs sur l'arrivée d'une nouvelle Switch sont apparues sur le net, retrouvez notre édito spécial.

De la Switch dans les idées

Alors que les rumeurs sur la prochaine console de Nintendo avaient pris du plomb dans l'aile après la sortie de la Nintendo Switch - Modèle OLED en octobre 2021 , depuis quelques jours, elles reprennent de plus belle. Ainsi, il y a peu , Jeff Grubb de Giant Bomb, connu surtout pour ses "prédictions" concernant Nintendo, a expliqué que d'après l'une de ces sources, l'annonce de la prochaine console de Nintendo, se ferait en fin d'année- voir ici pour les détails. Depuis, le même Jeff Grubb, a apporté quelques précisions concernant cette nouvelle console lors du dernier podcast de Kinda Funny Games consacré au sixième anniversaire de la Nintendo Switch. D'après ce grand spécialiste (en rumeurs), cette nouvelle console ne serait pas simplement une Switch un peu plus puissante (façon PS4 Pro) ni même une réelle Nintendo Switch 2 mais "quelque chose entre les deux". Ainsi, Nintendo garderait le socle de joueurs de la console en passant à la suivante tout en apportant une nouvelle expérience de jeu... L'idée serait probablement de réussir la transition entre les deux générations en présentant la console comme un nouveau modèle de Nintendo Switch, de façon à ne pas contrarier les acheteurs récents de la console qui auraient sinon l'impression de se retrouver avec une console obsolète tout en incitant ceux possédant déjà la Switch, et même plusieurs modèles, de franchir le pas vers la nouvelle. Mais si Nintendo annonce vraiment sa nouvelle console en fin d'année , peut-il se permettre de ne la sortir que l'année suivante, en manquant les ventes primordiales des fêtes de fin d'année ? Certes, Nintendo l'a fait avec la Switch (voir rappel ci-dessous) mais, à ce moment-là, la Wii U était à l'agonie.

Something Switch this way comes

C'est là qu'entre en scène, une autre rumeur, née cette fois sur le forum 4Chan, qui a fait beaucoup parler d'elle. Un prétendu programmeur externe travaillant sur les futurs DLC de Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro, affirme que tout en développant l'extension, son équipe est chargée de travailler sur "un patch d'amélioration graphique pour les nouveaux modèles de Nintendo Switch qui sera publié en même temps que le DLC2"- la deuxième partie du DLC, Le Disque Indigo prévue en fin d'année . Evidemment, il ne s'agit que d'une rumeur mais si elle était avérée, cela signifierait non seulement qu'à ce moment là, la nouvelle console de Nintendo serait disponible mais aussi que les jeux de la console actuelle seraient compatibles avec la nouvelle et qu'il suffirait d'un patch pour les mettre à niveau.

Switch Time

Pour rappel, d'une façon assez exceptionnelle, Nintendo a annoncé qu'il serait absent de l'E3: 2023 sous le prétexte que l'événement ne coïncidait pas avec ses plans. Il est aussi notable qu'après la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en mai et, surtout, de Pikmin 4 en juillet, le catalogue maison de la Nintendo Switch est quasi vide (à l'exception, justement des DLC de jeux déjà sortis). Si un nouveau modèle de console est annoncé, on peut donc penser que ce sera donc après juillet, ou tout du moins après l'E3 et qu'à ce moment-là de nouveaux jeux seront annoncés pour la fin de l'année . Il est possible aussi que l'officialisation de la console soit faite avant l'E3, avec un rendez-vous donné après, quelques semaines/mois plus tard , pour la présentation officielle comme cela avait été le cas de la Nintendo Switch, officialisée en octobre 2016 et présentée en détails en janvier 2017 (pour une sortie en mars de la même année). Peut-être en saurons-nous plus lorsque Nintendo se décidera à officialiser l'existence d'une Nintendo Switch OLED édition Zelda TOTK (qui à ce jour reste aussi, faut-il le préciser, une rumeur). Il est vrai que nous sommes nombreux- et nous les premiers, à avoir toujours pensé que si une nouvelle console Nintendo était annoncée, elle ne pourrait sortir qu'accompagnée du nouveau Zelda. Si la console sort en fin d'année, il est en effet curieux que Nintendo n'ait pas patienté quelques mois encore pour sortir son hit instantané en même temps- à moins que la nouvelle console ait des spécificités (nouvelles manettes ou autre) pas forcément raccords comme par exemple The Legend of Zelda: Skyward Sword sorti un an avant la Wii U. On peut aussi se dire, encore une fois en partant du postulat que la rumeur de 4Chan n'en sera finalement pas une, que Zelda : Tears of The Kingdom pourra bénéficier lui aussi d'un boost graphique, voire d'une version augmentée, à ce moment là. Et puis Nintendo a, on s'en doute, probablement d'autres cartes dans ses manches comme un nouveau Mario sans même parler de Metroid Prime 4.

Quoiqu'il en soit, il faut noter que depuis quelques temps, Nintendo réussit à garder ses secrets et que les rumeurs sont plutôt rares. Ainsi, véritablement, tout semble possible à ce stade. Alors, y aura-t-il une nouvelle Switch cette année , qu'elle soit New, Super, Pro, 4K... ou même Nintendo Switch 2 ? Ou notre bonne vieille Nintendo Switch fêtera-t-elle seule son sixième Noël ? En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

