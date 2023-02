Nintendo Switch : Nintendo assure qu'il y aura plein de nouveaux jeux après The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a donné de nouvelles informations sur le très attendu The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Longtemps considéré comme le jeu qui ferait la jonction entre la Nintendo Switch actuelle et la console Nintendo suivante, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom s'apparente, de plus en plus, comme le point d'orgue de la Nintendo Switch. Certains vont même plus loin en affirmant que ce sera le dernier "gros" jeu de la console (voir là) et qu'après lui, Nintendo se concentrera à développer des jeux pour sa prochaine console. Une affirmation, quelque peu contredite par le qui a officialisé la sortie de Pikmin 4, le 21 juillet prochain même si, à part lui, aucun autre jeu Nintendo n'a, pour le moment, été annoncé pour la deuxième partie de l'année.

Dans le sillage de la publication de son bilan financier, Nintendo a organisé sa traditionnelle session de questions-réponses devant les investisseurs; A cette occasion, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a tenu à apporter des éclaircissements. Entrant dans sa septième année, la Nintendo Switch ne pourra vraisemblablement pas espérer augmenter ses ventes. Pour autant, Nintendo espère garder actifs les possesseurs de la console et attirer malgré tout de nouveaux joueurs en continuant à publier des nouveaux titres mais aussi en travaillant davantage à mettre en valeur les titres déjà sortis (avec, probablement, des campagnes de promotion, des mises à jour, des DLC, etc). Nintendo considère cette septième année de vie de la Nintendo Switch comme "un territoire inexploré" car il est rare qu'une console dure aussi longtemps sans que son successeur ne soit si ce n'est disponible, tout du moins, annoncé. Cependant, même si les ventes de Nintendo Switch ne pourront pas continuer à croître de manière soutenue, que les investisseurs (et les joueurs) se rassurent, Shuntaro Furukawa l'assure : "il y a des titres en cours de développement pour Nintendo Switch, et de nouveaux titres continueront d'être proposés à l'avenir".

Alors, évidemment, on imagine mal, Shuntaro Furukawa dire le contraire (les ventes vont baisser et en plus, il n'y aura plus de jeux). Par ailleurs, on sait que, forcément, Nintendo prépare la suite de la Nintendo Switch et que si la société suit le modèle de SONY et de ses Playstation, cette nouvelle console pourra parfaitement coexister avec l'ancienne et même partager une bonne partie de son catalogue. Il est d'ailleurs curieux qu'aucune question de cette session ne fasse référence à la Nintendo Switch 2, comme s'il avait été décidé en amont de ne pas évoquer le sujet (qui doit pourtant tarauder les investisseurs...) Dans tous les cas, les possesseurs de Nintendo Switch devraient pouvoir continuer à s'amuser avec leur console après la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom avec de nouveaux titres Nintendo..

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

