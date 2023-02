The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : à quoi faut-il s'attendre ? Notre avis

La sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom se rapproche... Logiquement dans trois mois , on sera nombreux.ses à être indisponible pour un petit bout de temps. Bon, le jeu peut aussi se révéler totalement bidon, buggué à mort, injouable et siant à mourir (désolé, j'ai un seveux sur le clavier). Les martiens peuvent aussi débarquer ou encore Peppa Pig 2: Le Jeu peut se révéler être une tuerie. Il y a énormément de choses qui peuvent arriver et finalement la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom peut faire "plouf". Mais enfin, à Nintendo-master on préfère être positif et croire que ce nouveau Zelda sera à la hauteur de l'attente qu'il suscite. Mais justement, à quoi faut-il s'attendre avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ? On vous a déjà refait le film plusieurs fois (notamment, dernièrement, ICI). Mais à quelques jours (heures ?) de la diffusion supposée d'un NINTENDO DIRECT qui pourrait lever le voile sur certaines interrogations, la rédaction de NM a mis en branle les petites cellule grises qui lui restent (pas beaucoup) et tenté de répondre à la question. Sachant que, malgré son succès, The Legend of Zelda Breath of The Wild a été diversement apprécié, forcément d'une personne à l'autre les attentes varient. Certains veulent un Zelda plus classique, d'autres attendent un jeu non-conventionnel, et d'autres encore un petit mélange des deux. Comme deux avis valent mieux qu'un, retrouvez ci-dessous nos attentes, résumées par ggvanrom et votre serviteur.

Evidemment, n'hésitez pas à compléter et à donner votre avis en commentaires;

ggvanrom (relation presse - newser - testeur)

Quitte à me faire taper dessus, autant y aller franco. Je ne suis pas un fervent partisan de Breath of the Wild. Ce qui explique sûrement pourquoi sa suite Tears of The Kingdom ne me hype pas plus que ça malgré sa sortie imminente. Dans les principaux reproches contre BoTW, je citerai la narration, et l’absence de mise en avant des personnages. Alors que les trailers me laisser espérer de vrais interactions avec les Prodiges par exemple, j’avoue avoir été très déçu qu’en lieu et place d’interactions on se contente seulement de retrouver des souvenirs parfois un peu par hasard au cours de notre exploration d’Hyrule. Le second point vient du fait que cette volonté d’extrême liberté casse au final l’idée d’une narration et d’un cheminement dits classiques. Prenons par exemple l’accès au village Goron.

Dans Ocarina of Time il nous fallait la lettre de Zelda pour ouvrir l’accès au Mont du Péril. Là dans Breath of the Wild, vous pouvez avancer dans l’intrigue pour investir dans des tenues qui vous gardent au frais, ou alors spammer de la nourriture qui vous immunise pour partir chercher le village à l’aveuglette. Parlons également de la durabilité des armes. Sur le papier je trouve le concept intéressant, mais cet aspect rend impossible voir inintéressant le principe d’armes légendaires. Qui parmi vous s’est amusé à utiliser les armes des 4 Prodiges, et de les crafter plus d’une fois ? Au final elles restent en exposition dans notre maison parce qu’il nous manque toujours un item ou deux pour les re-fabriquer, et on se contente alors des armes classiques en 10 exemplaires dans son sac.

On finira enfin avec l’histoire. La quête principale était à mon goût beaucoup trop courte, et la version finale de son boss de fin ridicule. Les quêtes annexes (hormis celle du village d’Euzéro) sont dénuées de véritable intérêt autre que les récompenses. J’aurai aimé plus de mise en avant des personnages du présent, voire des Prodiges, avec un peu plus de narrations là encore pour enrichir le Lore. Je ne retire pas à Breath of the Wild le fait d’être un Open World extrêmement cohérent, malgré cet espèce de filtre visuel donnant un rendu assez terne, et le fait qu’il pleuve à la seconde où on tente d’escalader une paroi. En revanche ce n’est pas le jeu Zelda qui m’a le plus marqué, car beaucoup trop impersonnel, à contrario d’un Ocarina of Time, Majora’s Mask ou encore Link’s Awakening / Oracle of qui restent mes opus préférés à ce jour. Personnellement j’ai beaucoup plus apprécié Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau avec sa narration bien plus poussée que BotW, même si l’histoire n’était pas canon.

Pour que Tears of the Kindgom soit pour moi un Zelda réussi, voici les points à améliorer si le jeu se calque sur BotW :

Une narration beaucoup plus mise en avant Scripter un minimum les passages important de l’histoire

Faire fi de la durabilité pour les armes uniques / légendaires

Un univers plus coloré, mais moins saturé

Des donjons principaux plus intéressants

Pitié, pas de carte des donjons en 3D…

Plus de quêtes annexes qui modifient drastiquement l’univers (reconstruction des villages, histoire de personnages, découverte d’armes / d’armures légendaires avec du Lore)

Lâchez nous les noix korogus

rifraff (rédacteur en chef - newser - testeur)

D'abord, tant que Nintendo n'a pas ouvert les précommandes du jeu, je reste sur mes gardes. Je crains toujours un report de dernière minute, un basculement de mai à octobre par exemple (oui j'ai été traumatisé par tant et tant de report- vite mes cachets). Il faut dire que j'ai toujours du mal à croire que Nintendo sortira son jeu uniquement sur notre bonne vieille Switch. Certes, les rumeurs ne vont pas dans ce sens... Et puis, quoiqu'il arrive, le jeu a été conçu pour la Nintendo Switch et même en sortant aussi sur une nouvelle console, cela restera un jeu de cette génération. Mais à dire vrai, c'est le cas de quasiment tous les hits qui servent de vitrine à la PS5 : ce sont aussi (voire avant tout) des jeux PS4. Les vrais jeux de la nouvelle génération (à savoir impossible à imaginer sur les générations actuelles) restent rares- si tant est qu'ils existent déjà.

Quant on regarde à quoi ressemble The Legend of Zelda Breath of The Wild en 4K (voire en 8K) dans les vidéos de fans, on se dit aussi qu'en définitive, il ne manque pas grand chose à la Switch si ce n'est une meilleure résolution. Dans ce cas un nouveau dock, voire une mise à jour du dock actuel (puisqu'il peut être mis à jour) pourrait être quelque chose d'intéressant. J'ai en tout cas encore du mal à croire que Nintendo se contentera de proposer une édition collector de sa Switch OLED pour accompagner un tel mastodonte. Perso, je crois avoir suffisamment de Switch à disposition (j'en ai 5) et si je dois m'en procurer une nouvelle, ce sera une Switch 2 (à moins de me faire dérober mes 5 Switch ou que ma maison brûle- il me faut un autre cachet). Je me demande d'ailleurs quel jeu accompagnera la nouvelle Switch (Metroid Prime 4 ? Super Mario Odyssey 2 ?)) De toute façon, sachant que The Legend of Zelda Breath of The Wild reste l'un des jeux les plus impressionnants de la Switch, je pense que, six ans plus tard , les développeurs de Nintendo n'ont pu que se surpasser avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Personnellement, je suis un fan de The Legend of Zelda Breath of The Wild . C'est une master class. Bizarrement, malgré sont succès, le jeu a divisé les fans purs et durs de la licence (ceux qui sont fans depuis longtemps). Il est vrai que le jeu est à la fois très proche mais aussi très loin des autres épisodes. Je comprend les critiques mais pour moi, elles ne pèsent rien par rapport à l'intelligence de la construction du jeu qui me fascine- j'aime disséquer les jeux.

J'aime à peu près tout dans The Legend of Zelda Breath of The Wild. De sa première phrase "ouvre les yeux" (tellement actuelle) à sa dernière image : une fleur. Pour autant, il est clair que pour la suite, Nintendo ne peut pas se contenter de refaire ce qui a déjà été si bien fait. J'attend de ce nouveau jeu, une narration plus prégnante. Mais en même temps, j'espère que le jeu réussira à conserver l'immense sentiment de liberté du titre original. Je veux pouvoir grimper partout et obtenir les principaux modules dès le départ comme dans le jeu original. Ce serait cependant bien que certains modules ou items (pas forcément obligatoires mais très utiles) fassent l'objet de quêtes approfondies. Par exemple, j'imagine un item pour éviter de glisser sur les parois des montagnes les jours de pluie- un item dont on peut se passer comme dans le premier mais qui serait évidemment bien utile. par contre, pour l'obtenir, il faudrait s'en donnait la peine et faire une quête pour le coup plus dirigiste.

J'imagine bien aussi une histoire qui demanderai de récolter un certain nombre d'artefact (des larmes ?) cachés dans divers donjons mais en laissant le joueur les faire dans l'ordre qu'il souhaite avec aussi la possibilité de ne pas récupérer tous les artefacts voire d'en récupérer aucun. Ca ne me dérange pas qu'on puisse assez rapidement tenter d'anéantir le boss final, en slip avec une branche de bois; le seul truc, c'est que dans ce cas, il faut que ce soit vraiment difficile. Certes, on peut le faire mais dans ce cas, il faut que nos chances de survie soient très minces. Je pense que c'est ce qui a le plus manqué à The Legend of Zelda Breath of The Wild : il n'y avait pas d'incitation à suivre les grands arcs de l'histoire. Qu'ils ne soient pas obligatoires, ok mais dans ce cas, ceux qui les suivent sont récompensés; logique (Nitnendo, tu peux m'appeler quand tu veux, vieux- j'ai plein de cachets en plus).

Comme dans tous bons jeux Nintendo depuis quelques années, je veux jouer parce que j'en ai envie et pas simplement pour progresser et voir le générique de fin. Aujourd'hui encore, il m'arrive de rejouer à The Legend of Zelda Breath of The Wild et de découvrir de nouveaux endroits et défis. C'est magique. Je ne me vois pas revenir au système des portes fermées et des clés interchangeables à faire apparaître en réalisant différentes actions.

Bien que j'espère qu'il y ait des items "classiques" genre grappin, personnellement j'ai adoré l'idée des armes qui se cassent au bout d'un certain temps. Certes, c'était frustrant mais cela nous obligeait à rechercher et à utiliser plein d'armes différentes. J'espère un environnement encore plus vivant avec des tas d'animaux différents, des rencontres surprenantes au clair de lune, des chevauchées improbables sur terre et dans le ciel. Je sais que le thème est le Ciel et que les îles ont l'air desséchées (sans eau) mais j'aimerai avoir enfin la possibilité (enfin) de nager sous l'eau... Ca m'a toujours fasciné de plonger au plus profond des abysses pour trouver l'entrée d'une citée oubliée. Je suis curieux de découvrir l'histoire du jeu et j'espère qu'il y en aura vraiment une (et pas simplement pour les trailers ou les souvenirs...) Pourra-t-on diriger Zelda ? Jouer avec le temps ? Y-a-t-il d'ailleurs deux époques ? Pourra-t-on jouer à plusieurs ? Ce serait inhabituel et inattendu mais à ce stade, je peux bien dire tout et n'importe quoi !

En résumé, j'attend un jeu d'aventure précurseur, surprenant et stimulant qui me fasse rêver, élève un peu plus mon niveau d 'exigence et fasse véritablement honneur à la Legend. Ce n'est pas trop demandé, non ?

The Legend of ZELDA: Tears of The Kingdom peut-il réitérer, près de six ans plus tard, le carton de The Legend of ZELDA: Breath of The Wild ?

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

