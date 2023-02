Nintendo Direct - Nintendo annonce enfin le Nintendo Direct de Février 2023

Les rumeurs étaient donc fondées...Sauf pour ce qui est de la bonne date ! Nintendo vient en effet d'annoncer la date de son traditionnel Nintendo Direct de février et celui-ci aura lieu demain, le mercredi 8 février à 23 heures (heure de Paris) . Il sera comme d'habitude à suivre ici même et sur le lien ci-dessous. Nintendo en a aussi profité pour annoncer que celui-ci durerait environ 40 minutes et sera principalement centré sur les jeux Nintendo Switch à venir durant la première moitié de l'année 2023.

La prochaine bande-annonce de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n'a donc jamais été aussi proche de nous ! Nul doute que nous y verrons aussi Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon et pourquoi pas des nouvelles d'Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp. Quelles sont vos prédictions pour ce Nintendo Direct de février 2023 ?