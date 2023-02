Metroid Prime Remastered s'annonce et sort dans la foulée

Longtemps en rumeur, le remaster de Metroid Prime premier du nom vient enfin d'être annoncé sur Nintendo Switch lors de ce Nintendo Direct de février 2023 . Mieux encore, ce Metroid Prime Remastered est d'ores et déjà disponible au prix de 39,99 euros sur l'eShop de la Nintendo Switch avant une sortie physique le 3 mars prochain .

Cette relecture du jeu de Retro Studio sorti en novembre 2002 sur Nintendo Gamecube permettra aux joueurs n'ayant pas pu goûter à ce classique sur Nintendo Gamecube ou Nintendo Wii via Metroid Prime Trilogy d'enfin se lancer dans l'aventure avant le très attendu Metroid Prime 4 qui ne devrait certainement pas tarder à se montrer.

– REVÊTEZ LA COMBINAISON –

La chasseuse de primes Samus Aran reprend du service sur Nintendo Switch dans Metroid Prime Remastered, une version remise au goût du jour de l'aventure classique à la première personne.

L'AVENTURE CLASSIQUE FAIT SON RETOUR

L'implacable chasseuse de primes embarque pour une nouvelle mission en solitaire... mais elle est loin de se douter des dangers qui l'attendent.

Explorez les régions interconnectées d'une planète inconnue et labyrinthique à travers les yeux de Samus et utilisez ses pouvoirs, tels que la boule morphing et le rayon grappin, pour ouvrir de nouveaux chemins et atteindre des zones auparavant inaccessibles.

Forte d'une qualité graphique et sonore améliorée, de nouvelles illustrations à débloquer et de nouvelles options de commandes, cette première aventure de Samus en 3D atteint aujourd'hui de nouveaux sommets. Libre à vous de jouer en utilisant au choix des commandes par mouvements intuitives, les commandes originales ou un mélange des deux.

AVENTUREZ-VOUS EN SOLITAIRE SUR UNE ÉTRANGE ET INQUIÉTANTE PLANÈTE

Explorez les différents biomes de Tallon IV, levez le voile sur les sinistres expériences menées par les Pirates de l'espace et enquêtez sur la mystérieuse substance toxique qui empoisonne la planète.

Des monts enneigés de Phendrana aux ardentes cavernes du Magmoor, Tallon IV regorge d'environnements aussi féériques que labyrinthiques.

Décidez si vous voulez directement rejoindre votre prochain objectif ou explorer et analyser votre environnement pour en apprendre plus sur la faune et le passé de Tallon IV.

Toutes les images présentées ici proviennent de la version anglaise du jeu. Le jeu est disponible en français.

AMÉLIOREZ VOTRE ARSENAL POUR AFFRONTER DES TERREURS VENUES D'AUTRES PLANÈTES

Utilisez le canon de Samus et affrontez les dangereuses formes de vie présentes sur Tallon IV, des Pirates de l'espace génétiquement modifiés ainsi que les iconiques métroïdes.

Revenez sur vos pas pour accéder à des zones auparavant inaccessibles et observez attentivement l'environnement pour résoudre les énigmes et découvrir des améliorations cachées.

Faites appel à différentes armes telles que le rayon de glace ou les missiles ainsi qu'aux viseurs que vous obtiendrez pour déceler et combattre les différentes menaces tapies dans l'ombre.