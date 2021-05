Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch ? Un portage compliqué selon Michael Wikan (Retro Studios)

Si Metroid Prime 4 a tout de la nouvelle arlésienne made in Nintendo, beaucoup de fans de la franchise espèrent voir débarquer en attendant les 3 précédents volets. Après une sortie de Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Wii, et vu la tendance aux portages dits "faciles" ces dernières années, pourquoi s'en priver ? Et bien d'après Michael Wikan, qui occupait le poste de Señor Designer pour les différents jeux de la licence au sein de Retro Studios, cela semblerait plus facile à dire qu'à faire pour pouvoir proposer un gameplay à la fois aux boutons et au motion controler.

Est-ce que le développement de Metroid Prime 3 centré autour de la détection de mouvement serait donc un obstacle impossible à franchir pour les développeurs à même de proposer cette remasterisation ? On se souviendra qu'Eiji Aonuma avait eu quasiment les mêmes mots concernant la difficulté de porter The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch, et pourtant le jeu sortira bel et bien en juillet 2021 sur nos consoles. Affaire à suivre...

Let's be real: the immense majority of people expecting Metroid Prime Trilogy on Switch already played the game, so not all of them will buy it again



If it's so hard to adapt Metroid Prime 3 to regular controls, then they'll wait to see if MP4 is a success before working on it pic.twitter.com/cmqBaYpDo4