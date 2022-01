Metroid Prime 4 : Retro Studios embauche toujours près de 5 ans après l'officialisation du jeu

Metroid Prime 4 est l'un des grands jeux prévus sur Nintendo Switch. Seulement on ne peut pas dire que son développement est un long fleuve tranquille. Officialisé, lors de l'E3 2017, son développement a du repartir à zéro deux ans plus tard sous la houlette du studio historique de la saga, Retro Studios initialement écarté. Depuis les infos concernant le jeu sont maigres. Tout ce que l'on sait c'est que le jeu est toujours inscrit dans le calendrier des jeux attendus sur Nintendo Switch- même s'il n'a toujours pas de date ni même de fenêtre de sortie. De temps à autre aussi, le jeu refait parler de lui à travers des annonces d'emploi postées par Retro Studios. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui près de trois ans jour pour jour après avoir annoncé la reprise de Metroid Prime 4...

En effet, Retro Studios a besoin de deux ingénieurs pour rejoindre les membres de l'équipe dans "leur voyage pour développer Metroid Prime 4". Alors, on ne sait pas si on doit se réjouir ou s'inquiéter de ces nouvelles embauches à venir alors que cela fera bientôt cinq ans que le jeu a été officialisé... Beaucoup de joueurs commencent en effet à s'inquiéter et même à douter que Metroid Prime 4 sortira cette génération de Nintendo Switch. Cependant, il ne faut pas oublier que le même Retro Studios a réalisé des prouesses en développant Metroid Prime 3 : Corruption sur Wii...

