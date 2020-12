Metroid Prime 4 : Retro Studios toujours à la recherche d'un Boss / IA designer

Officialisé depuis 2017, Metroid Prime 4 devrait être l'un des gros jeux de la Nintendo Switch... Mais encore faut-il qu'il sorte ! Et pour le moment, ce n'est pas gagné sachant qu'en Janvier 2019, le projet est reparti à zéro avec une nouvelle équipe et le retour aux commandes de Retro Studios. Autant dire que la sortie du jeu semble lointaine surtout que Retro Studios continuent à recruter. On sait déjà que l'équipe de développement du jeu s'est enrichie de différents talents ayant travaillé sur de grosses franchises comme Tomb Raider, GTA, God of War, Borderlands, Halo ou encore Battlefield (voir ici) mais il semblerait qu'il y ait encore des postes à pourvoir notamment celui de Boss / AI Designer. c'est en tout cas l'annonce que vient de publier Retro Studios sur son compte Twitter.

Une annonce diversement commentée par les fans, entre ceux se réjouissant de constater que le développement du jeu suivait son cours et les autres s'inquiétant que le studio en soit toujours à recruter d'autant plus qu'il semblerait que cela fait plusieurs mois que Retro est à la recherche d'un Boss / AI Designer et qu'il reste encore d'autres postes à pourvoir.

Alors faut-il vraiment s'inquiéter ou est-ce normal ? Metroid Prime 4 finira-t-il par sortir sur cette génération de Nintendo Switch ou sera-t-il "porté" sur la suivante ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Voir aussi :

We are looking for a ????????????????/ ???????? ???????????????????????????????? to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/T6Hexjia6s — Retro Studios (@RetroStudios) December 14, 2020

Source : Nintendo