Retro Studio : de nouveaux postes à pourvoir pour Metroid Prime 4

Teasé lors de l'E3 2017 et rebooté en janvier 2019, Metroid Prime 4 est inévitablement l'un des jeux les plus attendus par les fans sur Nintendo Switch. Nous avons appris il y a quelques mois de cela que Retro Studios, les développeurs derrière ce projet, recherchait un Lead Producer, soit une place haut gradée dans la production d'un jeu vidéo (voir notre news ici).

"Mauvaise" nouvelle, nous apprenons que la firme vient de mettre à jour récemment les postes à pourvoir pour Metroid Prime 4 et ils sont actuellement à la recherche de 3 Product Tester (testeur de jeu vidéo) et 1 Storyboard Artist. D'après ces informations, il semblerait que la production du jeu avance bien mais que celle-ci reste encore et toujours en phase de test/conception. Il faudra encore être un plus patient avant d'obtenir quoi que ce soit à se mettre sous la dent car de nouvelles images ne nous seront pas dévoilées de sitôt. Cependant, si vous êtes un développeur et que vous avez soif d'aventure, c'est une occasion en or pour travailler sur un projet ambitieux. Vous retrouverez les annonces en question ici.

Source : Nintendo