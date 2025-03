Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 1 : toutes les infos et toutes les annonces

Pour la Nintendo SWITCH 2, il faut encore attendre un peu. Par contre, pour le Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 1 : c'est aujourd'hui et maintenant !

Pour découvrir ce que Nintendo nous a préparé sur notre bonne vieille Switch, plus de huit ans après la sortie de la console, retrouvez ici toutes les annonces au fur et à mesure de la diffusion du Nintendo Direct.

Evidemment, cette news sera complété dans la journée , avec le communiqué de presse officiel mais aussi avec des liens qui vous emmèneront vers nos news détaillées. Parce que vous le valez bien.

NINTENDO DIRECT - 27 MARS 2025 - Toutes les annonces

Et ça commence avec Dragon Quest version HD-2D. Dragon Quest I & II HD-2D Remake prévu en 2025

version HD-2D. prévu en No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES le 25 juillet 2025

le RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army - Un classique d'ATLUS remis au goût du jour - Le 19 juin 2025

- Un classique d'ATLUS remis au goût du jour - Le Shadow Labyrinth : une relecture de PAC-MAN le 18 juillet sur Nintendo Switch.

: une relecture de PAC-MAN sur Nintendo Switch. PATAPON 1+2 REPLAY débarque le 11 juillet 2025 sur Nintendo Switch

débarque le sur Nintendo Switch STORY OF SEASONS: Grand Bazar le 27 août sur Nintendo Switch

le sur Nintendo Switch Metroid Prime 4: Beyond se dévoile avec de nouvelles images et de nouvelles infos. Samus a désormais des pouvoirs psychiques. Le jeu n'a pas encore de date de sortie précise... Qui a dit Switch 2 ?

se dévoile avec de nouvelles images et de nouvelles infos. Samus a désormais des pouvoirs psychiques. Le jeu n'a pas encore de date de sortie précise... Qui a dit Switch 2 ? Disney Vilains Café Enchanté , il fallait y penser ! Dispo aujourd'hui sur Nintendo Switch

, il fallait y penser ! Dispo sur Nintendo Switch Witchbrook : cet hiver sur Nintendo Switch

: sur Nintendo Switch The Eternel Life of Goldman cet hiver sur Nintendo Switch

cet hiver sur Nintendo Switch Gradius Origins le 7 août sur Switch

le sur Switch Rift of the NecroDancer - Dispo aujourd'hui sur Nintendo Switch

- Dispo sur Nintendo Switch Tamagotchi Plaza le 27 juin 2025

le Légendes Pokémon : Z-A fait un petit coucou avec de nouvelles images et infos. Dispo en fin d'année sur Nintendo Switch

fait un petit coucou avec de nouvelles images et infos. Dispo sur Nintendo Switch Rhythm Paradise revient avec un nouveau jeu prévu en 2026 ; Rhythm Paradise GROOVE !

revient avec un nouveau jeu prévu en ; ! Nintendo invente les cartes de jeu virtuelles pour pouvoir changer ses jeux téléchargés d'une console à une autre. Ainsi les jeux virtuels pourront être prêtés aux personnes de son groupe familial ! Et cela fonctionnera aussi d'une Nintendo Switch à une Nintendo SWITCH 2 . Génial.

à une . Génial. MARVEL Cosmic Invasion cet hiver sur Switch

cet hiver sur Switch Différents jeux High on Life le 6 mai The Wandering Village le 17 juillet King of Meat en 2025 Lou's Lagoon cet été Star Overdrive le 10 avril FANTASY LIFE i : La voleuse de temps le 21 mai 2025

SaGa Frontier 2 Remastered débarque aujourd'hui

débarque aujourd'hui Monument Valley et Monument Valley 2 débarque le 15 avril sur Switch

et débarque le sur Switch Monument Valley 3 arrive cet été

arrive cet été EVERYBODY'S GOLF: HOT SHOTS fera son arrivée en 2025

fera son arrivée en Tomodachi Life: Une vie de Rêve va nous rendre barjo en 2026 sur Switch

va nous rendre barjo en sur Switch Shigeru Miyamoto annonce une application nommée Nintendo Today! pour garder le contact "direct" avec les fans. L'application est disponible en téléchargement dès aujourd'hui.

pour garder le contact "direct" avec les fans. L'application est disponible en téléchargement dès aujourd'hui. Et C'est fini.

Au final un "petit" Nintendo Direct qui reprend des titres de fin de cycle comme Tomadachi Life et RHYTHM Paradise (en 2026, s'il vous plait) avec quelques annonces sympathiques, bien loin des espérances... Finalement on retiendra surtout le système des cartouches virtuelles et l'application Nintendo Today! qui annonce le changement de génération à venir. On reprend ses esprits et on se concentre sur le Nintendo Direct du 2 avril dédié à la Nintendo SWITCH 2 qui devrait être autrement plus copieux.

Pour être complet, retrouvez le communiqué officiel de Nitnendo avec tous les détails du jeu

Nintendo Today! : retrouvez Nintendo au quotidien dans cette application pour appareils connectés. Cette application pour appareils connectés qui fonctionne comme un calendrier propose chaque jour du contenu Nintendo varié, comme des news, des vidéos et des bandes dessinées consacrées aux jeux et aux personnages de Nintendo. Après le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 le 2 avril, des informations relatives à la Nintendo Switch 2 seront également communiquées via l'application. Il suffira d'un compte Nintendo et d'un appareil connecté compatible pour utiliser cette application gratuite*1, qui sera téléchargeable depuis l'App Store et Google Play dans la journée. Carte de jeu virtuelle : une nouvelle fonctionnalité conçue pour gérer vos jeux numériques, les utiliser sur deux consoles différentes et même les prêter ou les emprunter. Tout comme les cartes de jeu peuvent être passées d'une console à une autre, il est possible d'« éjecter » un jeu numérique de votre Nintendo Switch et de le « charger » sur une autre, qu'elle appartienne à un membre du groupe familial de votre compte Nintendo ou qu'il s'agisse d'une autre console liée à votre compte Nintendo. Avec cette fonctionnalité optionnelle, vous pouvez gérer vos cartes de jeux virtuelles ou les éjecter de votre console. Vous pouvez aussi prêter un jeu numérique à un membre du groupe familial de votre compte Nintendo en vous connectant à sa console via la communication sans fil locale. Le membre du groupe familial à qui vous prêtez un jeu peut y jouer pendant deux semaines sur sa console, après quoi le jeu vous est automatiquement rendu. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de la fin du mois d'avril sur Nintendo Switch via une mise à jour de la console*3.. De plus, les cartes de jeu virtuelles pourront être utilisées sur Nintendo Switch 2 au lancement. Metroid Prime 4: Beyond : Samus Aran a été mystérieusement transportée sur la planète Viewros. Alors qu'elle explore la planète à la recherche de réponses, Samus hérite de pouvoirs psychiques mystérieux et anciens qui lui permettent de contrôler la trajectoire de ses rayons, d'activer des mécanismes et d'ouvrir des portes. Pour quelle raison Samus a-t-elle reçu ces pouvoirs ? Et quel destin l'attend ? Les fils qui s'enchevêtrent par-delà l'espace et le temps tisseront une nouvelle histoire lorsque Metroid Prime 4: Beyond sortira cette année sur Nintendo Switch. Tomodachi Life : Une vie de rêve : Tomodachi Life fait son retour avec le premier opus de la série depuis plus de 10 ans. Créez des Mii à votre image ou à l'image de vos amis, de votre famille... ou même de qui vous voulez ! Partagez ensuite leur quotidien dans une île en bord de mer. Impliquez-vous dans leurs relations et découvrez les mille et une façons dont les Mii interagissent. Vous pourrez même visiter leurs rêves ! Tomodachi Life : Une vie de rêve fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch. Légendes Pokémon : Z-A : Après avoir choisi Germignon, Gruikui ou Kaiminus comme premier partenaire Pokémon, lancez-vous dans une nouvelle aventure à Illumis, un lieu apparu dans Pokémon X et Pokémon Y, deux titres sortis sur Nintendo 3DS. Dans cette immense ville, une société nommée Quazar a mis en place un plan de réaménagement urbain destiné à faciliter la coexistence entre Pokémon et humains. Mais, la nuit venue, la ville se transforme... et les meilleurs Dresseurs et Dresseuses sont invités à participer au tournoi Royale Z-A. Entrez dans les zones de combat et affrontez vos adversaires afin de progresser du rang Z jusqu'au rang A. On dit que les Dresseurs et Dresseuses qui atteignent le sommet voient un souhait exaucé. La jour et la nuit sont deux facettes d'Illumis. Qu'allez-vous découvrir dans votre aventure ? Légendes Pokémon : Z-A fera son arrivée fin 2025 sur Nintendo Switch. Rhythm Paradise Groove : la série Rhythm Paradise fait son retour avec un nouvel opus : Rhythm Paradise Groove. Toute une collection de jeux de rythmes vous attendent, ainsi que de nombreuses musiques produites par le célèbre musicien japonais Tsunku. Rhythm Paradise Groove fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch. Tamagotchi Plaza : découvrez le nouvel opus de la série de simulateurs de magasin Tamagotchi Connexion: Corner Shop. Dans la charmante ville de Tamahiko Town, les joueurs auront pour mission de gérer 12 établissements différents où ils devront satisfaire une clientèle de plus de 100 Tamagotchi, les aider à retrouver des objets perdus, et obtenir de bons avis de leur part pour chaque boutique. Jouez entre autres les opticiens au magasin de lunettes, arrangez les pâtisseries sur les tables du salon de goû'thé et bichonnez les quenottes de vos patients chez le dentiste. Il est aussi possible de jouer à deux dans différents établissements en coop locale ou en mode versus. Plongez-vous dans le monde joyeux des Tamagotchi lorsque Tamagotchi Plaza fera son arrivée le 27 juin 2025 sur Nintendo Switch. MARVEL Cosmic Invasion : rejoignez les plus grands super-héros de MARVEL, dont Wolverine, Spider-Man, Nova, Captain America et bien d'autres, dans leur combat cosmique contre le super-vilain Annihilus. Dans ce beat'em up de style arcade 2D bourré d'action, les mécaniques de combat ont été modernisées avec des combats dynamiques en équipe et un style pixel art fidèle aux conceptions classiques des personnages MARVEL. Qui plus est, jusqu'à quatre joueurs peuvent unir leurs forces en coop locale*4 ou en ligne*5. De New York jusqu'aux profondeurs de la Zone négative, l'avenir de l'univers MARVEL prendra des dimensions stellaires dans MARVEL Cosmic Invasion, qui fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar : bienvenue à Zéphyria, un lieu tranquille dont le bazar autrefois florissant est tombé dans l'oubli. Sorti à l'origine sur Nintendo DS, cette chaleureuse simulation de vie à la ferme perfectionne le titre original avec des graphismes améliorés, des personnages inédits, de nouveaux éléments de scénario et des scènes d'animation entièrement doublées. En tant que nouveau résident de la petite ville, faites souffler un vent de renouveau et redonnez au bazar son prestige d'antan. Restaurez votre ferme, plantez, arrosez et récoltez tout en veillant sur vos animaux. Apprenez à maîtriser les vents qui balaient Zéphyria pour pouvoir effectuer les trajets et certaines tâches en un clin d'œil ! Vendez le fruit de votre travail à la ferme sur votre stand personnalisable au bazar hebdomadaire. Au cours de votre aventure, vous tisserez des liens avec les adorables habitants de la ville. Et, qui sait, peut-être qu'une relation s'épanouira avec une personne très spéciale. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar arrivera le 27 août 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles dans la journée sur le Nintendo eShop. Monument Valley, Monument Valley 2 et Monument Valley 3 : Embarquez pour de paisibles aventures dans cette trilogie de jeux de réflexion méditatifs. Explorez des mondes isométriques emplis de puzzles individuellement conçus, d'environnements sublimes à manipuler, d'illusions d'optique à découvrir et de secrets déroutants à révéler. Monument Valley et Monument Valley 2 incluent tous leurs chapitres, add-ons et contenus additionnels. Monument Valley 3 offre un point d'entrée original pour les nouveaux joueurs, et introduit des mécanismes de navigation dynamiques qui proposent une exploration ouverte au gré d'immenses mers tranquilles. Monument Valley et Monument Valley 2 arriveront le 15 avril 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles dans la journée sur le Nintendo eShop. Monument Valley 3 fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch. PATAPON 1+2 REPLAY : les jeux de rythme classiques Patapon et Patapon 2 arrivent en version remastérisée sur Nintendo Switch. Partez à l'aventure avec les Patapons, des créatures aussi mystérieuses qu'attachantes, et guidez-les au son de quatre tambours. Jouez du tambour en rythme pour donner des ordres à vos troupes Patapon. Le bataillon est composé de différents types de Patapons, comme par exemple les Tatepons virtuoses du bouclier et les Kibapons chevaliers, permettant d'élaborer différentes tactiques de combat pour affronter des hordes de créatures redoutables. PATAPON 1+2 REPLAY fera son arrivée le 11 juillet 2025 sur Nintendo Switch. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : l'héritage d'Elric perdure à travers les âges dans ces remakes modernisés de deux JRPG classiques de la série emblématique DRAGON QUEST. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. SaGa Frontier 2 Remastered : Entrez dans le monde de Sandail et découvrez les destins entremêlés de Gustave, un héritier royal enchevêtré dans une lutte pour le pouvoir, et Wil, un excavateur confronté à une calamité qui menace le monde, dans cette version remastérisée en HD du RPG classique. Leur histoire se déroule suivant un système « History Choice » innovant grâce auquel les événements clés peuvent être vécus sous différentes perspectives. Mêlant narration immersive et batailles stratégiques, SaGa Frontier 2 Remastered tisse une histoire d'héritage et de destin traversant les générations. Découvrez des graphismes en HD de style aquarelle affinés, des événements supplémentaires ainsi que des mécanismes de jeu améliorés, et redécouvrez un périple générationnel dans SaGa Frontier 2 Remastered, qui fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch. Rift of the NecroDancer : Cadence et ses amis sont de retour dans un nouveau jeu de rythme dans lequel chaque note représente un monstre à éliminer. Dans un nouveau monde étrange, faites face à des Failles de Rift palpitantes où chaque note est une bataille, sur une bande-son électrique originale de Danny Baranowsky et de bien d'autres artistes. Davantage de défis musicaux vous attendent dans le Pack de Musique Celeste payant*6 et encore plus de contenu sera disponible à l'avenir ! Gardez la cadence avec des combats de boss épiques, des mini-jeux amusants, des niveaux remixés et des classements mondiaux en ligne*7 dans Rift of the NecroDancer, qui arrivera sur le Nintendo eShop dans la journée. Disney Vilains Café Enchanté : en tant que nouvelle recrue d'un mystérieux Café à potions, vous tenez entre vos mains les ambitions des vilains de Disney dans cette nouvelle visuelle illustrée en style 2D avec des éléments dessinés à la main. Discutez entre autres avec Cruella d'Enfer, La Reine-sorcière, Gaston, le capitaine Crochet, Jafar, Maléfique et Ursula, réimaginés dans un monde moderne et magique, et découvrez tout un univers de possibilités au fil des ramifications narratives. Utilisez les ingrédients que vous apporte Yzma, concoctez diverses potions pour chacun de vos vilains clients et aidez-les à réaliser leurs ambitions tout en essayant de percer le mystère de ce café si particulier. Disney Vilains Café Enchanté fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch. EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots : la célèbre série de jeux de golf fait ses débuts sur Nintendo Switch, avec un grand choix de personnages et de parcours de golf. Grâce à sa mécanique tir à trois boutons, la prise en main de ce jeu est simple et rapide, mais le maîtriser est bien plus complexe. Remportez des tournois en jeu via le mode Défi en solo pour débloquer des personnages et des parcours, et découvrez Golf Déjanté, un nouveau mode peu académique où les éléments peuvent se liguer contre (ou pour) vous. Jusqu'à quatre joueurs peuvent golfer ensemble en mode local*4 ou en ligne*5. Créez votre personnage, sortez vos clubs et rendez-vous sur le green lorsque EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES : vous incarnez Kaname Date, un agent spécial doté d'une IA sophistiquée dans son œil gauche. Votre mission consistera à traquer Iris, une idole d'Internet piégée dans un mystérieux jeu d'évasion. Interrogez des témoins pour retrouver sa trace, explorez leurs rêves pour révéler des indices enfouis dans leur psyché, et résolvez des énigmes complexes pour découvrir la vérité. No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES fera son arrivée le 25 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army : libérez des forces surnaturelles et enquêtez sur l'affaire du siècle dans ce RPG signé ATLUS. Cette version remastérisée du classique de la série Shin Megami Tensei: Devil Summoner apporte diverses améliorations par rapport à la version originale, dont des graphismes, des doublages et un système de combat retravaillés. Incarnez l'Invocateur de démons Raidou Kuzunoha et alliez-vous à plus de 120 démons afin de résoudre les mystères qui se dressent sur votre chemin. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army fera son arrivée le 19 juin 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles dans la journée sur le Nintendo eShop. Witchbrook : entrez dans un monde enchanteur au cours d'une aventure magique. Bienvenue à Mossport, une ville balnéaire effervescente qui sera le cadre de vos études de magie. Apprenez à maîtriser des sorts à l'université de Witchbrook, créez des objets pour gagner votre vie et personnalisez votre maison et votre jardin comme vous le souhaitez. Faites-vous de nouveaux amis, trouvez l'amour et forgez votre avenir dans un monde enchanteur ! Il est également possible de jouer ensemble à quatre en coop en ligne*5. Les inscriptions ouvriront quand Witchbrook fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch. GRADIUS ORIGINS : Aventurez-vous aux confins de l'espace et affrontez des forces extraterrestres impitoyables dans Gradius Origins, une collection qui rassemble 17 versions de 6 jeux d'arcade classiques : GRADIUS, SALAMANDER, LIFE FORCE, GRADIUS II, GRADIUS III et SALAMANDER 2. La collection inclut également la version tant attendue GRADIUS III AM Show, ainsi que SALAMANDER III, un tout nouveau titre. Pilotez votre vaisseau tout en bravant les lignes ennemies, améliorez vos armes et tentez de maîtriser le gameplay effréné et intense qui constitue la marque de fabrique de la série GRADIUS. Le nouveau gameplay inclut entre autres des fonctions pour revenir en arrière, sauvegarder à tout instant, réduire la détection des coups, un mode invincible. GRADIUS ORIGINS fera son arrivée le 7 août 2025 sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Shadow Labyrinth : dévorez les ténèbres dans ce jeu de plateformes d'action en 2D, qui revisite les codes de la série iconique PAC-MAN. Sur une planète mystérieuse jonchée de reliques du passé, L'Épéiste n°8 est réveillé par un orbe jaune dénommé PUCK. Explorez un monde extra-terrestre labyrinthique tout en changeant de forme : utilisez l'agilité de l'Épéiste pour sauter et taillader, explorez en pur style classique PAC-MAN sous forme de Mini PUCK, ou déchaînez la puissance dévastatrice de la forme méca GAIA. Tirez parti de ces différents styles de jeu pour faire basculer les combats en votre faveur, et passez du statut de proie à celui de prédateur suprême. Percez à jour le véritable objectif de PUCK lorsque Shadow Labyrinth fera son arrivée le 18 juillet 2025 sur Nintendo Switch. Une édition Digital Deluxe du jeu incluant la bande son et un artbook numériques sera également disponible. The Eternal Life of Goldman : embarquez pour une aventure époustouflante dans ce jeu de plateforme en 2D dessiné à la main. Incarnez Goldman, un héros improbable, et partez à l'aventure sur un mystérieux Archipel où d'anciennes fables et de sombres légendes prennent vie. Votre mission consistera à traquer la mystérieuse Divinité, une créature légendaire que personne n'a encore jamais vue. Améliorez votre fidèle canne afin de débloquer de puissantes capacités dans ce jeu de plateformes exigeant riche en exploration. Parviendrez-vous à dévoiler les secrets de ce monde où mythes, légendes et contes de fée s'entrechoquent ? The Eternal Life of Goldman fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch. En addition des jeux énoncés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage regroupant d'autres titres développés par les partenaires de Nintendo et à paraître sur Nintendo Switch, dont : High On Life : découvrez le jeu de comédie d'action-aventure à succès sur Nintendo Switch. Sauvez des armes parlantes charismatiques, faites équipe avec elles et devenez le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que l'univers ait jamais vu. High On Life fera son arrivée le 6 mai 2025 sur Nintendo Switch. King of Meat : plongez au cœur d'une aventure aussi extravagante que déjantée dans King of Meat, un jeu coopératif en ligne*3 hack-'n'-slash pour jusqu'à quatre joueurs. Créez votre personnage, choisissez votre arme parmi une large palette et jetez-vous dans la mêlée lorsque King of Meat fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. Lou's Lagoon : traversez Limbo, un archipel luxuriant et coloré, à la recherche de votre oncle Lou, mystérieusement disparu en vous laissant son service de livraison en hydravion. Explorez les îles, récoltez des ressources et développez votre entreprise lorsque Lou's Lagoon fera son arrivée en exclusivité console cet été sur Nintendo Switch. Star Overdrive : explorez un monde gigantesque sur votre Hoverboard et utilisez vos pouvoirs pour surmonter des défis, affronter des multitudes d'ennemis, résoudre des énigmes et façonner votre destin. Star Overdrive fera son arrivée le 10 avril 2025 en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch. The Wandering Village : découvrez un jeu mêlant stratégie et construction de ville, qui se déroule sur le dos d'une créature géante errant à travers le monde. Ensemble, bâtissez une colonie et formez une relation symbiotique avec la créature colossale afin de survivre dans ce monde post-apocalyptique hostile mais foisonnant de vie. The Wandering Village fera son arrivée le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch. Fantasy Life i : La voleuse de temps : Entamez une vie fantastique sur une île désolée et embarquez pour une grande aventure dans le passé. Rassemblez des amis, construisez et modelez l'île selon vos désirs quand FANTASY LIFE i : La voleuse de temps fera son arrivée le 21 mai sur Nintendo Switch.

