STORY OF SEASONS: Grand Bazar s'annonce pour cet été

Aussitôt annoncé, aussitôt daté, le prochain jeu de la licence STORY OF SEASONS débarquera sur Nintendo Switch le 27 août prochain . Remake de l'épisode Harvest Moon : Grand Bazar sorti en 2008 sur Nintendo DS, STORY OF SEASONS: Grand Bazar promet une fête et une place du marché plus belles que jamais avec de nouveaux graphismes. Marvelous promet par ailleurs de respecter l'esprit de l'opus original en sublimant son gameplay et ses graphismes avec notamment une refonte de ses mécaniques de ventes, chaque samedi, il vous sera par exemple possible de vendre au prix fort vos marchandises directement sur un stand du marché local.