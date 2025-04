STORY OF SEASONS: Grand Bazaar aura le droit à sa version Nintendo Switch 2

Annoncé sur Nintendo Switch initialement, Marvelous vient de lancer les hostilités concernant les sorties multisupport de STORY OF SEASONS: Grand Bazaar. Si les joueurs préfèrent partir sur une version optimiser pour la Nintendo Switch 2, le titre sera également disponible en édition physique sur la nouvelle console de Nintendo qui sortira le 5 juin prochain. STORY OF SEASONS: Grand Bazaar sera disponible à partir du 27 août 2025 sur les deux consoles de Nintendo. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu. A noter que les joueurs de la Nintendo Switch 2 pourront également mettre à jour leur jeu Nintendo Switch première du nom avec un DLC « Digital Deluxe » contenant le DLC « Trunk of Transformation » pour 9,99 €, et un DLC « Super Digital Deluxe » contenant le DLC « Trunk of Transformation », une bande-son numérique et un livre d'art numérique pour 19,99 €.

Inspiré du titre classique sur console portable, STORY OF SEASONS : Grand Bazaar s'inspire de l'original et l'améliore de toutes les façons possibles et imaginables. Le monde est plus grand et plus vivant que jamais grâce à de nouveaux visuels incroyables, de nouveaux personnages, une histoire élargie et une voix de personnage complète dans les événements de l'histoire - une première dans la série. Profitez du climat unique de Zephyr Town, en utilisant le vent pour faciliter les déplacements et les tâches agricoles !

Le bazar de Zephyr Town était autrefois l'un des plus grands du monde, attirant des clients et des marchands ambulants des quatre coins de la planète. Aujourd'hui, cependant, le bazar compte plus de chenilles que de clients. C'est à vous qu'il revient de redresser la barre ! Élevez des animaux, récoltez des cultures, fabriquez des produits rares, puis vendez vos marchandises sur votre propre stand dans le bazar. Au fur et à mesure que le bazar se développe, de nouveaux biens et services arrivent, que vous pouvez utiliser pour améliorer votre ferme. Aidez le bazar à retrouver sa prospérité et Zephyr Town se développera à nouveau ! Le titre sortira le 27 août 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et Windows PC via Steam.

STORY OF SEASONS : Grand Bazaar sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en édition physique standard au prix de 49,99 €/59,99 €, et en édition physique limitée comprenant un exemplaire de STORY OF SEASONS : Grand Bazaar, un adorable mouton Suffolk en peluche, un poster, un livre d'art physique avec plus de 115 pages d'art douillet, et un CD de la bande originale, au prix de 69,99 €/79,99 €.