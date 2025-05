Story of Seasons: Grand Bazaar – Le responsable de la marque Hikaru Nakano nous en dit plus sur le nouveau volet de la série

Prévu pour une sortie sur Nintendo Switch le 27 août 2025 , puis sur Nintendo Switch 2 dans la foulée, Story of Seasons: Grand Bazaar marque le retour de la célèbre série de simulation agricole avec une approche résolument tournée vers le commerce et les interactions sociales. J’ai récemment eu l’opportunité de m’essayer au jeu en avant-première, mais également d’échanger par mail (en anglais) avec Hikaru Nakano, responsable de la marque chez Marvelous de la franchise.

Au cours de cet entretien, nous avons abordé plusieurs sujets : les nouveautés liées au système de bazar, les améliorations en matière de gestion de la ferme et de soins aux animaux, l’optimisation du jeu sur Nintendo Switch 2, ou encore les perspectives d’avenir de la licence à l’approche de son trentième anniversaire.

Pour découvrir mes impressions complètes sur Story of Seasons: Grand Bazaar, rendez-vous ici. Et pour lire l’interview intégrale avec Hikaru Nakano, découpée en neuf parties, c’est juste en dessous :

I. Un nouvel élan pour la série Story of Seasons

Pouvez-vous nous présenter ce nouveau titre de la série Story of Seasons et ce qui le distingue des jeux précédents ?

Story of Seasons: Grand Bazaar met l’accent sur le bazar hebdomadaire et sur l’importance d’utiliser chaque semaine de manière productive pour créer des objets à vendre. Cela permet de faire grandir la ville et le marché grâce aux ventes et à l’enthousiasme des visiteurs.

D’habitude, Story of Seasons se concentre sur la vie à la ferme, sans objectif central défini. Mais dans Grand Bazaar, la présence d’un marché chaque semaine donne un but clair, ce qui le distingue des précédents jeux. Pour les joueurs qui se sentent parfois un peu perdus sans objectifs précis, c’est une excellente porte d’entrée !

Quels sont les aspects principaux du gameplay que vous avez voulu mettre en avant cette fois-ci ?

Nous voulons que les joueurs prennent plaisir à participer au bazar, qui est une des grandes nouveautés de Grand Bazaar, bien sûr, mais aussi qu’ils apprécient davantage l’interaction avec les animaux : vaches, poules, chiens et chats !

Nous avons porté une attention particulière à leurs mouvements et réactions, bien plus que par le passé, afin que vous puissiez vraiment ressentir leur présence.

En plus du bazar, Zéphyria se distingue par un élément particulier : le vent ! Il est très présent dans l’ambiance du jeu et vous pouvez l’utiliser à votre avantage, par exemple en utilisant des moulins à vent pour transformer des objets ou en planant dans les airs avec un deltaplane.

II. Nouvelles Fonctionnalités et Gameplay

L’une des nouveautés annoncées est la gestion d’un stand de marché. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette mécanique ?

À votre ferme de Zéphyria, vous pouvez cultiver vos propres légumes, récupérer du lait ou des œufs, cueillir des champignons en montagne ou pêcher. Ces ressources, mais aussi des produits transformés comme du beurre, du fromage, des plats cuisinés ou des bouquets, peuvent être vendus au marché.

À chaque bazar, vous les vendez directement aux clients via votre propre stand, que vous pouvez personnaliser ! Les clients achètent davantage les produits adaptés à la saison, et ceux de meilleure qualité se vendent plus cher. Il faut donc bien préparer ses ventes à l’avance pour maximiser chaque journée de marché.

En quoi la vente sur un stand de marché diffère-t-elle de la vente classique ou aux PNJ ?

Au-delà de la vente directe, l’interaction avec les clients au bon moment et la personnalisation de votre stand ajoutent une nouvelle dimension. Mais surtout, ce qui est le plus gratifiant, c’est de voir chaque semaine le fruit de votre travail mis en valeur et vendu au bazar. C’est très motivant et cela pousse les joueurs à continuer !

Y aura-t-il des événements spéciaux liés au marché, comme des foires ou des concours ?

À mesure que le bazar grandit en taille et en renommée, davantage de visiteurs viendront, de nouveaux personnages rejoindront le marché, et de nouveaux éléments narratifs apparaîtront… Mais je ne veux pas trop en révéler pour les fermiers impatients !

Y a-t-il des nouveautés importantes concernant la gestion de la ferme, les soins aux animaux ou les interactions sociales ?

Nous avons apporté plusieurs améliorations de confort général. En plus, un gros travail a été fait sur les animaux autour de votre ferme. Dans les pâturages, ils se déplacent de façon plus vivante et vous pouvez interagir avec eux pour montrer votre affection.

Concernant la ferme, il y a une distinction claire entre les zones cultivables et non cultivables, avec suffisamment d’espace pour produire ce dont vous avez besoin pour le marché. Une fonction de saut a aussi été ajoutée, pour effectuer plus rapidement certaines actions sur de larges zones.

Et bien sûr, Story of Seasons ne serait pas ce qu’il est sans les interactions avec les villageois. Vous pourrez interagir avec un large éventail de personnages, doublés pour renforcer l’immersion. On a même ajouté une petite fonctionnalité sympa : vous pouvez saluer les habitants que vous croisez, même en groupe, pour rester poli tout en continuant vos activités !

Peut-on s’attendre à plus d’options de personnalisation pour le personnage et la ferme ?

Oui, il y a de nombreuses options de personnalisation pour votre personnage. Si vous avez joué à Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, vous retrouverez à peu près le même niveau de personnalisation.

Et puisque le bazar est le cœur du jeu, on vous encourage à aller voir les autres stands les jours de marché — vous y trouverez peut-être un nouveau vêtement mignon à porter !

III. Version Nintendo Switch

Quelles optimisations avez-vous apportées pour garantir une bonne expérience sur Nintendo Switch ?

Nous avons vraiment travaillé pour offrir une expérience fluide sur toutes les plateformes. Dès le début du développement, nous avons porté une attention particulière aux temps de chargement et aux performances. De nombreuses améliorations de confort ont été apportées pour que l’expérience sur Nintendo Switch soit agréable.

La version Switch 2 sera-t-elle proche de la version PC en termes de graphismes et de performance ?

La version Nintendo Switch 2 offrira une résolution et un framerate supérieurs à la version Switch classique, avec un affichage en 4K. Elle prendra aussi en charge un contrôle de type "souris" avec les Joy-Con sur certains écrans. Les performances sur Switch 2 seront proches de celles de la version PC.

Story of Seasons a toujours été bien accueilli sur les consoles Nintendo. Avez-vous déjà des plans pour la prochaine génération ?

Merci beaucoup ! Nous sommes très reconnaissants du soutien des joueurs du monde entier. Tant que ce soutien continue, nous continuerons, nous aussi, à faire de belles annonces à l’avenir.

Nous espérons que 2026, qui marquera le 30e anniversaire de Story of Seasons, sera l’occasion de continuer à divertir les joueurs pendant encore de nombreuses années !