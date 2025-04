Marvelous confirme que les versions Occidentales de ses jeux Nintendo Switch 2 seront bien en entier sur des cartouches

Alors que la folie des cartouches Game Key ou Clé de Jeu semble s'être emparée des éditeurs tiers japonais pour la sortie de la Nintendo Switch 2, Marvelous USA vient de prendre la parole concernant la distribution de ses futurs titres Nintendo Switch 2 sur le marché Occidental. D'après leur récent communiqué sur X, leurs prochains titres, à savoir Rune Factory: Guardians of Azuma - Nintendo Switch 2 Edition, Story of Seasons: Grand Bazaar - Nintendo Switch 2 Edition et DAEMON X MACHINA: Titanic Scion seront bien proposés en entier sur des cartouches physiques. Pas de Game Key au programme les concernant. Ne reste plus qu'à voir si les autres éditeurs comme SEGA ou Square Enix pour ne citer qu'eux en feront de même pour les autres titres à venir à partir du 5 juin 2025 .

We've seen some confusion about our upcoming #NintendoSwitch2 releases.



Our physical editions for @runefactory, @storyofseasons, and @dxm_game in the West will feature the full game on the cartridge.



Hope that helps clear things up. ????