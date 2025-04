Nintendo Switch 2 - Les versions "Game Key" majoritairement présentes pour les jeux des éditeurs tiers au Japon

Comme vous avez pu le remarquer, malgré l'annonce de plus de 20 jeux au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, de nombreux titres manquent encore à l'appel, et notamment la plupart des éditeurs tiers, mais devraient arriver dans les prochains jours. Du côté du Japon, les précommandes des jeux viennent de commencer pour une bonne partie des jeux de la console, et autant dire qu'une douche froide est actuellement entrain de tomber sur les défenseurs du format physique.

A l'exception de Cyberpunk 2077 qui aura le droit à une version physique, la majeure partie des jeux d'éditeurs tiers sont actuellement affichés comme des jeux au format Game Key, à savoir des cartouches de jeu vides qui déclenchent un téléchargement du jeu sur l'eShop une fois inséré. Si cette politique fait jaser plus d'un joueur, il faut tout de même reconnaitre que cela reste une alternative "moins punitive" que nos fameux "Code in the Box" qui frisent le ridicule. Est-ce que ce sera une tendance qui va se démocratiser chez les éditeurs tiers à l'avenir ? Ou est-ce qu'est une "solution de facilité" qui permets de lancer à tâter sans trop investir le nouveau marché de la Nintendo Switch 2 ?

Un espoir reste toutefois de mise concernant la distribution des jeux. Du côté Européen, Daemon X Machina: Titanic Scion est également en précommande, et ce dernier est actuellement présenté avec une jaquette de jeu classique, et non avec une Game Key. Reste à savoir si les joueurs se laisseront conquérir par ce nouveau format mi-physique, mi-dématérialisé, et si cela peut potentiellement chambouler leur habitude de consommation. Prenons l'exemple de RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Si vous avez le choix entre une version complète en cartouche sur Nintendo Switch 1, et une version Game Key sur Nintendo Switch 2, quelle option d'achat envisagerez-vous ?