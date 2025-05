Daemon X Machina: Titanic Scion - Focus sur les options de customisation

Les mécha sont de retour chez Marvelous avec la sortie en septembre prochain de Daemon X Machina: Titanic Scion sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. En attendant, Marvelous nous propose de nouvelles vidéos de présentation de son titre au fil des semaines. Au menu du jour, focus sur les options de customisation. Il est aussi important de souligner que Marvelous a indiqué que, contrairement à la majorité des tiers, les prochaines sorties à destination de la Nintendo Switch 2 sortiront complets sur cartouches. Daemon X Machina: Titanic Scion sera disponible sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 5 septembre 2025 .

Une évolution titanesque

Daemon X Machina fait ses débuts sur une nouvelle génération de plateformes avec son action survoltée en armure, apportant avec lui une aventure de science-fiction épique, un gameplay accessible aux nouveaux venus, et une ampleur étendue qui saura satisfaire les fans de la première heure.

Construisez une meilleure version de vous-même

Désormais plus agiles, les Arsenaux (suits d’armure) peuvent être entièrement personnalisés, aussi bien dans leur apparence que dans leur équipement, avec la possibilité de fabriquer ou de récupérer de nouveaux éléments.

Ensemble, vous pouvez faire la différence

Grâce au multijoueur coopératif et asynchrone, les joueurs ne sont jamais vraiment seuls au combat. Faites équipe avec vos amis en ligne pour affronter ensemble l’histoire épique et ses batailles.

Beauté et danger

Explorez une planète extraterrestre aux commandes d’un Arsenal et affrontez des ennemis mécaniques ou organiques. Parcourez le vaste monde ouvert à pied, volez dans les airs, ou, en dernier recours, galopez à cheval à travers plaines, marécages, montagnes, et bien plus encore.