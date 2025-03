Patapon 1+2 Replay débarque en fanfare sur Nintendo Switch

Petite surprise du Nintendo Direct, les Patapon débarque sur Nintendo Switch. Exclusivité des consoles de l'écosystème PlayStation jusqu'ici, les deux jeux Patapon, respectivement sortis en 2007 et 2008 sur PlayStation Portable (PSP) reviennent dans un seul et même jeux le 18 juillet prochain . Patapon 1+2 Replay promet aux nouveaux joueurs la meilleure manière de s'initier à cette franchise à mi-chemin entre un Pikmin en 2D (Hey! Pikmin n''existe pas, ce n'était qu'un mauvais rêve) et un jeu de rythme, un cocktail détonnant qui devrait tenter les joueurs Nintendo Switch. Fait étonnant, cette compilation en HD semble oublier le malaimé Patapon 3.

PACK PATAPON ET PATAPON 2

Pack remastérisé des jeux plébiscités Patapon et Patapon 2 sortis en 2007 et 2008.

COMMANDES SIMPLES ET GAMEPLAY STRATÉGIQUE

Un séduisant mélange de simplicité et d'intensité stratégique.

Des premiers pas extrêmement simples, mais des défis de plus en plus exaltants.

Pressez quatre tambours en rythme – PATA (●), PON (●), DON (●), CHAKA (●) – pour transmettre des ordres en fonction de la situation de combat et formez une unité de Patapons de différentes classes selon les niveaux.

UN MAXIMUM DE REJOUABILITÉ AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX PATAPONS

Vous pouvez créer et améliorer vos Patapons en associant des objets. Collectez des matériaux rares dans les niveaux et les mini-jeux pour concevoir des Patapons plus puissants.

Grâce à plus de 400 types d'armes et d'équipements, vous pouvez former votre unité de Patapons personnalisée pour franchir les niveaux et affronter de redoutables ennemis.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS D'ASSISTANCE POUR UN JEU PLUS SIMPLE, MAIS TOUJOURS AUSSI AMUSANT

Retrouvez le plaisir de la version d'origine grâce à des mises à jour rendant le jeu encore plus accessible et amusant !

Ce pack inclut de nouvelles fonctionnalités d'assistance, comme trois paramètres de difficulté (NORMAL, FACILE, DIFFICILE), un ajustement du timing et un affichage permanent des commandes.