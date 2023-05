Pas de Nintendo Direct en juin cette année ?

Traditionnellement, il y a trois rendez-vous incontournables pour les fans de Nintendo durant l'année : trois Nintendo Direct qui permettent d'avoir une vision à plus ou moins long terme des jeux à venir sur consoles Nintendo, Le premier en janvier ou février, le second en juin et le troisième à la rentrée pour la fin d'année. Pendant des années, le Nintendo Direct de juin était le prélude à l'E3, le grand salon des jeux vidéo sauf qu'on le sait, l'événement a du plomb dans l'aile et l'E3 2023 n'aura finalement pas lieu voir là. Bien avant l'annulation, Nintendo avait déjà prévenu qu'il ne serait pas présent à Los Angeles, cette année, l'E3 n'entrant pas dans les plans de la société... Alors certes, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de Nintendo Direct en jui; et peut-être que la société avait simplement compris en amont que l'événement n'était pas fiable. Il n'en reste pas moins que des rumeurs, relayées par Andy Robinson du site VGC et le journaliste Jeff Grub, évoquent de plus en plus la possibilité que Nintendo ne propose rien en juin cette année, contrairement à SONY par exemple. Pourtant, il faut noter qu'après la sortie cette semaine de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et celle, cet été, de Pikmin 4, le catalogue de la Nintendo Switch est assez flou pour les mois suivants et qu'un Nintendo Direct serait donc le bienvenu... En même temps, Nintendo a d'autres moyens de communication et peut aussi décider de communiquer un peu plus tard...

I also heard a Sony Showcase is happening in the usual late May / early June window, with Konami stuff included. I’m not expecting Nintendo to do anything