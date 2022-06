BLANC : une jeu coopératif en noir et blanc à venir en exclusivité console sur Nintendo Switch

Le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) nous a permis de découvrir un tout nouveau mêlant aventure et énigmes : BLANC. Il s'agit d'un jeu coopératif en 3D sans aucun texte dans lequel un faon blanc et un louveteau noir doivent unir leurs forces et leur esprit pour progresser; Bénéficiant d'un style graphique percutant comme désinné à la main et intégralement en nour et blanc, BLANC est attendu en 2023 en exclusivité console sur Nintendo Switch. Retrouvez son trailer et sa présentation ci-dessous.

