Dying Light 2 Stay Human débarque sur Nintendo Switch dans une Version Cloud

Fans de Zombies et de Parkour, à vos battes ! Dying Light 2 Stay Human va débarquer sur Nintendo Switch dans une version spéciale le 12 février prochain . La suite de l'un des jeux de Zombies les plus populaire de ces dernières années va sauter de murs en murs sur la console hybride via le Cloud et vous permettra même de jouer en coopération jusqu'à 4.

Une démo sera aussi disponible, comme il est d'usage pour les jeux en version Cloud, le même jour que la sortie de Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version sur Nintendo Switch.