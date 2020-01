Le prochain Nintendo Direct sera-t-il un... Animal Crossing Direct ?

Après la diffusion, la semaine dernière d'un Pokémon Direct (voir tous les détails ici) beaucoup de joueurs s'attendent à voir débarquer dans les prochains jours un Nintendo Direct qui pourrait officialiser le calendrier des sorties à venir sur Nintendo Switch qui, pour le moment, est plutôt flou... L'une des rares certitudes que l'on a à ce stade, c'est que le premier trimestre 2020 se conclura sur Switch avec la sortie d' Animal Crossing : New Horizons attendu le 20 mars 2020 .

Autant dire qu'il n'y a pas urgence à nous présenter le jeu, en long, en large et en travers, d'autant plus que Nintendo a partagé déjà pas mal d'informations dessus- notamment ici. On est donc plutôt circonspect (rassurez vous ça ne fait pas mal) en découvrant cette nouvelle rumeur annonçant un Animal Crossing Direct qui serait prévu avant le 21 janvier. .. Et pourquoi donc me direz-vous ? Tout simplement parce que le magazine japonais Nintendo Dream se prépare à sortir un numéro spécial entièrement consacré à Animal Crossing : New Horizons avec une tonne de nouvelles informations à l'intérieur et qu'on ne peut pas croire que Nintendo lui en laisse la primeur... Le numéro, daté de mars 2020 , sortira exceptionnellement le 21 janvier prochain ce qui laisse penser que Nintendo aura présenté toutes les nouvelles informations juste avant cette date. Beaucoup parient sur le 16 ou 17 janvier ... Et si cela se tient, on peut aussi imaginer tout simplement que d'ici quelques jours , Nintendo présentera un Nintendo Direct avec une large couverture du nouveau Animal Crossing, ce qui se tient tout aussi bien...

Alors Animal Crossing Direct ou Nintendo Direct ? On devrait être fixé d'ici peu- ou pas. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.