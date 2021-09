Voice of Cards : The Isle Dragon Roars confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch - Une démo est également disponible

Présenté lors de la première partie du mois de septembre, Voice of Cards : The Isle Dragon Roars est le tout dernier RPG signé Yoko Taro (NieR, Drakengard). Si nous n'avions eu qu'un trailer à nous mettre sous la dent jusqu'à maintenant, le dernier Nintendo Direct nous permet d'enfin mettre des visuels sur ce tout nouveau RPG se jouant exclusivement avec des cartes. Attendu pour le 28 octobre 2021 sur Nintendo Switch, une démo sera accessible dans les prochaines heures sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Une expérience envoûtante née des esprits créatifs de YOKO TARO et Yosuke Saito est sur le point d'être dévoilée. Dans Voice of Cards: The Isle Dragon Roars signé SQUARE ENIX, les joueurs vont devoir se défendre dans un univers où tout est représenté par des cartes, en prenant part à des combats au tour par tour où ils devront faire preuve de talent pour remporter la victoire. Ce jeu de rôle sur table d'un nouveau genre sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront également essayer la démo gratuite de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ainsi que précommander le titre peu après la présentation.