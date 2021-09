Voice of Cards : The Isle Dragon Roars - Le nouveau RPG à base de cartes signé Yoko Taro se dévoile

Présenté par Square Enix cette semaine, Voice of Cards : The Isle Dragon Roars est le tout dernier RPG de Yoko Taro (NieR, Drakengard). Si le mystère est encore total quant aux plateformes qui verront le jeu, ainsi que le contexte du titre en lui-même, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier communiqué officiel du jeu, accompagné d'un teaser tout aussi mystérieux.

SQUARE ENIX® a dévoilé aujourd'hui les toutes premières images de VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS, un RPG unique en son genre proposant une histoire envoûtante entièrement racontée par des cartes. Développé par les esprits créatifs à l'origine de la franchise adulée NieR™ et Drakengard®, y compris le directeur créatif YOKO TARO (franchises NieR et Drakengard), le producteur exécutif Yosuke Saito (franchise NieR) et le directeur musical Keiichi Okabe (Drakengard 3, franchise NieR), ainsi que le concepteur de personnages Kimihiko Fujisaka (franchise Drakengard), ce nouveau titre stimulera l'imagination des joueurs et ouvrira leur esprit à une nouvelle façon de raconter les histoires au fil du scénario.