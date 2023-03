Voice of Cards Trilogy - Le RPG en cartes de Square Enix s'offre une compilation à prix réduit sur Nintendo Switch

Nouvelle licence proposée de puis 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch part Square Enix, Voice of Cards propose un concept intéressant de J-RPG minimaliste se jouant et se déroulant dans un univers composé de cartes. Avec 3 épisodes au compteur, votre serviteur pensait qu'une trilogie serait bientôt proposée par Square Enix, et nous avons eu la confirmation aujourd'hui !

Voice of Cards Trilogy est disponible à l'achat dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch en édition simple à 4,99€ et en pack avec les DLC au prix de 64,99€. Une occasion idéale de faire les trois titres avec une remise non négligeable. Pour ce qui est d'une version physique en revanche, cela ne semble toujours pas au programme... Pour rappel, les 3 épisodes inclus dans cette compilation sont :

Le contenu téléchargeable de VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS™ inclut un lot spécial d'éléments sur le thème de NIER REPLICANT™ VER.1.22474487139… :

Dans VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS, les joueuses et les joueurs découvriront une narration d'un nouveau genre. Ils exploreront une histoire se déroulant à une époque reculée dans un univers fantasy animé par la voix du narrateur, le maître du jeu. Ils suivront le protagoniste dans sa quête : occire un dragon tout juste éveillé dans le but d'obtenir une récompense à la hauteur de cet exploit. Au fil de l'aventure du protagoniste et de ses compagnons, les joueuses et les joueurs participeront à des combats au tour par tour, dans divers environnements et donjons représentés par un plateau, comme dans les jeux de rôle sur table traditionnels.

Le contenu téléchargeable de VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™ inclut un lot d'éléments sur le thème de NIER:AUTOMATA* :

VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™ est une aventure au tour par tour dans un archipel isolé protégé par les prêtresses depuis des générations. Elle entraînera les joueuses et les joueurs à la suite du protagoniste afin de sauver les habitant de l'archipel menacé de destruction. Dans cette histoire touchante se déroulant dans un monde d'une beauté mélancolique, il faudra mettre le cap sur la haute mer aux côtés d'Alva, une jeune fille qui n'a pas pu devenir prêtresse.

Troisième titre de la franchise, VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN donne désormais aux joueuses et aux joueurs la possibilité de piéger les monstres qu'ils battent dans des cartes afin de les réutiliser en tant que compétences durant les combats. Ils découvriront une nouvelle histoire se déroulant dans un monde où monstres et humains s'affrontent depuis mille ans, et où une jeune fille qui a perdu son foyer a juré de se venger des monstres. Elle prend la main d'un étrange garçon et ensemble, ils s'aventurent dans l'inconnu et tracent le destin de ce monde brisé.

Le contenu téléchargeable* de VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN inclut des éléments sur le thème du RPG pour mobile récompensé NIER RE[IN]CARNATION :