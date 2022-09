Voice of Cards: The Beasts of Burden - Le jeu de rôle sur table de Yoko Taro est disponible sur Nintendo Switch

Si Square Enix a surpris son monde ce 13 septembre avec la sortie surprise de VARIOUS DAYLIFE sur l'eShop de la Nintendo Switch, les amateurs de jeu de rôle sur table n'ont pas oublié que c'était également le jour de la sortie de Voice of Cards: The Beasts of Burden. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du dernier bébé de Yoko Taro ci-dessous.

C'est l'histoire d'une jeune fille qui a juré de prendre sa revanche sur les monstres. Après avoir perdu sa maison, elle se joint à un garçon mystérieux et part vers l'inconnu. Mais est-ce la lumière de l'espoir qui les attend au bout de leur aventure ou la noirceur et le désespoir ? La franchise Voice of Cards est une série de RPG, intégralement racontée par le biais de cartes. Dans « The Beasts of Burden » vous pouvez piéger les monstres vaincus dans des cartes et les utiliser en combat sous forme de compétences. Profitez d'une expérience de jeu unique, issue des esprits de YOKO TARO, Keiichi Okabe et Kimihiko Fujisaka.

Source : Nintendo