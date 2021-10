Voice of Cards The Isle Dragon Roars - Le RPG exclusivement fait de cartes signé Yoko Taro enfin disponible sur Nintendo Switch

Dernier titre de Yoko Taro à qui l'on doit les excellents NieR, Nier Automata et la licence Drakengard, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est un nouveau J-RPG atypique enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposant une aventure exclusivement composée de cartes pour représenter décors et personnages, le titre est actuellement proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop exclusivement, et est même doté d'une démo couvrant la première heure du jeu.

Histoire de plonger dans ce monde mystérieux, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ci-dessous.

Dans VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS, les joueurs découvriront une narration d'un nouveau genre et verront leur imagination stimulée. Ils exploreront une histoire se déroulant à une époque reculée dans un monde d'épées et de magie, animé par la voix du narrateur, le maître du jeu. Ils suivront le protagoniste en route pour occire un dragon tout juste éveillé dans le but d'obtenir une immense récompense. Au fil de l'aventure du protagoniste et de ses compagnons, les joueurs participeront à des combats au tour par tour, sur terrain et en donjon, qui se dérouleront sur un plateau, comme dans les jeux de rôle sur table traditionnels.

Ils y découvriront une expérience à la fois inédite et pleine de nostalgie née des esprits créatifs à l'origine des franchises adulées NieR® et Drakengard®, incluant le directeur créatif YOKO TARO (franchises NieR et Drakengard), le producteur exécutif Yosuke Saito (franchise NieR), le directeur musical Keiichi Okabe (Drakengard 3, franchise NieR), ainsi que le concepteur de personnages Kimihiko Fujisaka (franchise Drakengard).

Dès aujourd'hui, les fans peuvent acheter un lot spécial incluant le jeu, le contenu téléchargeable « Lot de pixel art » et sept autres contenus téléchargeables sur le thème de NieR Replicant™ ver.1.22474487139…. Les contenus téléchargeables inclus dans le lot peuvent également être achetés séparément.