Voice of Cards, le dernier jeu de Taro Yoko (le papa de Nier) se met à jour et ajoute un mode accélérant la vitesse du jeu

Le dernier-né de l'esprit incroyable de Taro Yoko (le papa de la saga Nier que l'on attend impatiemment et en vain sur Nintendo Switch) Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, vient de se mettre à jour et les développeurs ont pensé à ceux qui trouvaient le jeu (ses combats) trop lents. En effet, un mode "High Speed" (Vitesse accélérée) a été ajouté gratuitement au titre, les joueurs désirant voir le bout du jeu plus vite seront servis. La manipulation pour activer ce mode est simple, il vous suffira de vous rendre dans les options du jeu puis de choisir la "vitesse accélérée" plutôt que la "vitesse normale".

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est disponible depuis le 28 octobre dernier sur Nintendo Switch au prix de 23,99 euros ( jusqu'au 30 décembre prochain date à laquelle il retrouvera son tarif habituel de 29,99 euros). C'est l'ami Lotario qui nous a signé le test du jeu dans nos colonnes et qui a accordé un 7/10 en louant sa "réussite dans ses choix artistiques et sa narration", pour lire le test complet cliquez ici.

High Speed Mode Annoucement

