Voice of Cards: The Beasts of Burden - Le prochain jeu de Yoko Taro en fuite sur la Toile

Si l'on connait surtout Yoko Taro pour ses œuvres Drakengard et NieR, ce dernier est aussi très actif depuis 2021 sur la licence Voice of Cards qui revisite le jeu de rôle sur table. Après Voice of Cards: The Isle Dragon Roars paru en octobre 2021, et Voice of Cards: The Forsaken Maiden paru en février 2022, un 3ème opus semble être en fuite. C'est en tout cas ce qu'annonce le compte Twitter PlayStation Game Size après avoir fouillé la base de donnée du PSN. Dénommé Voice of Cards: The Beasts of Burden, nous n'avons encore aucune information sur ce nouvel opus, ni sur l'éventualité du sortie physique. An attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir une première image ci-dessous.