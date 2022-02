Voice of Cards: The Forsaken Maiden, le second opus de la nouvelle licence de Yoko Taro se lance en vidéo

Quelques mois seulement après la sortie surprise de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars le 28 octobre dernier , Square Enix et Yoko Taro (le créateur fou de la saga Nier) lancent le second opus de cette nouvelle licence, Voice of Cards: The Forsaken Maiden. D'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99 euros (soit le même prix que le premier épisode), ce second épisode devrait plaire aux amateurs du premier comme aux nouveaux venus, n'étant pas une suite directe mais simplement situé dans le même univers. Pour fêter la sortie du jeu, Square Enix a sorti la traditionnelle bande-annonce de lancement que vous pouvez visionner ci-dessous.

L'histoire de Voice of Cards: The Forsaken Maiden se déroule dans un lointain archipel placé sous la protection de prêtresses depuis des générations, mais désormais menacé de destruction. Le héros de notre histoire a juré de sauver les habitants et embarque en haute mer accompagné de Laty, une jeune fille ayant échoué à devenir prêtresse. Deuxième volet de l'exceptionnelle série Voice of Cards, où chaque élément est représenté sous forme de cartes, à la manière des jeux de rôle papier et des livres de jeu. Une épopée touchante se déroulant dans un monde beau et mélancolique, mise en œuvre par YOKO TARO (Directeur créatif), Keiichi Okabe (Directeur musical) et Kimihiko Fujisaka (Concepteur des personnages). *Ce jeu n'est pas une suite directe de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Les deux titres peuvent être joués indépendamment. *Ce produit est aussi inclus dans d'autres ensembles vendus séparément. Veillez à ne pas acheter plusieurs fois le même produit. * Remarque : les éléments du jeu nécessitant une connexion Internet peuvent être amenés à ne plus fonctionner.