The New Denpa Men disponible gratuitement sur Nintendo Switch - Tous les détails

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) The New Denpa Men est désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch.

Pour mémoire, il s'agit du nouvel opus d'une série bizarroïde mélangeant (initialement) RPG, univers décalé et réalité augmentée qui a fait les beaux jours de la 3DS avec trois épisodes payants et un autre gratuit, Denpa Ningen no RPG Free ! sorti uniquement au Japon.

The New Denpa Men est d'ailleurs un peu une suite / remake de ce dernier opus puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'un free-to-play incluant des achats intégrés.

Si vous ne connaissez pas cette licence, les Denpa Men sont des petites créatures nées des ondes radio qui évoluent tout autour de nous sans qu'on puisse les voir. Il y en a des centaines et chaque Denpa Men est unique et a une apparence différente. Néanmoins, leur couleur indique leur résistance face à certaines attaques. Par exemple, les Denpa Men rouges résistent au feu et les bleus, à l'eau. Les Denpa Men ont aussi tous une antenne dont la forme leur octroie diverses particularités comme pouvoir soigner ses coéquipiers.

Le but du jeu est donc de se constituer une super équipe de Denpa Men en les capturant autour de nous afin de partir explorer des sortes des petits donjons remplis de pièges, de créatures diverses, de passages secrets et de trésors. Sur 3DS, on recrutait les Denpa Men en les dénichant tout autour de nous avec la caméra de la console et la réalité Augmentée. Désormais, c'est un peu la même chose mais sans caméra. Il faut capturer les Denpa Men qui évoluent en secret autour de nous dans une tour spéciale afin d'en faire des amis.

Chaque exploration est différente, et Nintendo promet des évènements réguliers sachant qu'il y a aussi de nombreuses activités comme la pêche ou la décoration de son île ou encore la possibilité de jouer avec d'autres joueurs (jusqu'à quatre en mode sans fil local).

Notez que The New Denpa Men est disponible uniquement en anglais ou en japonais (sachant que seul le premier opus, The Denpa Men: They Came By Wave, avait eu droit à une localisation en français sur 3DS)

The New Denpa Men est disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch. Son poids est de 389 Mo. Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous un trailer, une présentation complète et les captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

"THE NEW DENPA MEN" est un jeu de rôle gratuit, géré par les consommateurs, dans lequel vous attrapez les minuscules créatures "Denpa Men" qui volent autour de vous, en faites vos compagnons et partez à l'aventure. ■ Qu'est-ce que les Denpa Men ? Les "Denpa Men" sont de minuscules créatures nées des ondes radio qui volent autour de toi.

Chaque onde radio transporte des informations différentes, donc chaque Denpa Men est unique (one of a kind).

Tu ne peux pas les trouver à l'œil nu, mais tu peux les trouver et les attraper en utilisant THE NEW DENPA MEN. THE NEW DENPA MEN est un jeu de rôle dans lequel tu fais d'eux tes compagnons et tu pars à l'aventure. ■ Partons à l'aventure Ajoute à ton groupe les Denpa Men avec lesquels tu veux partir à l'aventure.

Chaque Denpa Men a ses propres caractéristiques, et chaque étape sur laquelle vous partez à l'aventure a ses propres caractéristiques, c'est pourquoi nous vous recommandons de former un groupe adapté à l'étape.

En plus de l'étape principale que vous pouvez visiter à tout moment, il existe également des étapes événementielles qui sont ouvertes pour une durée limitée et des étapes supplémentaires qui s'ouvrent lorsque certaines conditions sont remplies.

Au cours de votre aventure, vous pourrez trouver des coffres au trésor et des passages secrets.

Des monstres vous attendent à l'intérieur des scènes.

Les combats sont rapides et faciles avec des commandes simples (vous pouvez également donner des instructions individuelles). ■ Il y a beaucoup d'autres éléments que l'aventure En plus des éléments de RPG tels que l'aventure et le développement du personnage, il y a également un large éventail de contenu, y compris des éléments de décoration pour votre propre île et l'île, la pêche, les batailles avec les groupes d'autres joueurs, "Together Catch" avec jusqu'à quatre joueurs jouant à proximité, et "Voucher Collection" pour collecter des "Vouchers" laissés par les monstres à la fin de la bataille.

Nintendo Switch : liste de toutes les applications et tous les jeux gratuits

Source : Nintendo